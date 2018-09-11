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Komiserlik sÄ±navÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 40 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
2011'deki Polislikten KomiserliÄŸe GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± sorularÄ±nÄ± 'FETÃ–' Ã¼yelerine sÄ±zdÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2011'deki Polislikten KomiserliÄŸe GeçiÅŸ SÄ±navÄ± sorularÄ±nÄ± 'FETÖ' üyelerine sÄ±zdÄ±rdÄ±klarÄ± iddia edilen 40 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± aldÄ±. Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda zanlÄ±lardan 27'si gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, örgütün yazÄ±lÄ± sÄ±nav öncesinde verdiÄŸi sorularla komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± olan 40 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.
Bu kapsamda harekete geçen Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Ankara merkezli 21 ilde operasyon baÅŸlattÄ±. 38'i daha önce görevinden ihraç edilen, ikisi açÄ±kta bulunan 40 ÅŸüpheliden 27'si gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DiÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. (Ankara/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 10:44