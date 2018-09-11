CÃ¼bbeli Ahmet Hoca'ya operasyon mu geliyor?

Ahmet Hakan, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'nÄ±n Adnan Oktar'Ä± eleÅŸtirmesi sonrasÄ± gelen operasyonu hatÄ±rlattÄ± ve 'Acaba CÃ¼bbeli'ye de mi operasyon...' dedi.

Hürriyet YazarÄ± Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca lakaplÄ± Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ’Ä±n eleÅŸtirilerini köÅŸesine taÅŸÄ±dÄ±.

ErbaÅŸ’Ä±n adÄ±nÄ± anmadan bu eleÅŸtirileri deÄŸerlendiren Ahmet Hakan, Adnan Oktar’Ä±n operasyon esnasÄ±nda kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “Adnan Oktar’Ä±n telefonunun ardÄ±ndan, sabahÄ±n köründe bir de Cübbeli’nin telefonu mu gelecek bana?” dedi.

Ahmet Hakan, “Bu ne ciddiyetsizlik” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda “Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± en son Adnan Oktar'Ä± sert eleÅŸtirmiÅŸ, ardÄ±ndan Adnan Oktar grubuna operasyon gelmiÅŸti”

ifadesini kullanarak “Acaba? Cübbeli'ye de mi?” dedi.

Hakan, ÅŸöyle devam etti: “Ne yani? Adnan Oktar'Ä±n telefonunun ardÄ±ndan, sabahÄ±n köründe bir de Cübbeli'nin telefonu mu gelecek bana Hafazanallah! Hafazanallah!”

DÄ°YANET BAÅžKANI NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Kütahya DumlupÄ±nar Üniversitesi Ä°slami Ä°limler Fakültesi’nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Cübbeli Ahmet’in anlattÄ±ÄŸÄ± tavuÄŸu canlandÄ±rma hikayesine deÄŸinmiÅŸ ve “Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, çÄ±kar tutkusunun, popülist kaygÄ±larÄ±n aracÄ± ve payandasÄ± haline getirilmemelidir” demiÅŸti.

ErbaÅŸ, “Dinin temel kaynaklarÄ±na ve akla aykÄ±rÄ±, gerçeklere dayanmayan söylemler, hikâyeler, rüyalar üzerinden din anlatÄ±larak vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n samimi duygularÄ± istismar edilmekte ve sömürülmektedir” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Ahmet Hakan: Adnan Oktar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadan Ã¶nce beni aradÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 09:08

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