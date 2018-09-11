Balbay: Cumhuriyet'e aÅŸÄ± denemesi yapÄ±ldÄ±, tutmadÄ±

Cumhuriyet'e geri dÃ¶nen Mustafa Balbay, ilk yazÄ±sÄ±nda 'Gazeteye bir aÅŸÄ± denemesi yapÄ±ldÄ±, Ã§izgi olarak tutmadÄ±' dedi.

Cumhuriyet'teki yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ± yeniden gazeteye dönen Mustafa Balbay ilk köÅŸesini yazdÄ±. Balbay, "Yeniden merhaba" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda Cumhuriyet'te yaÅŸanan süreci "Gazeteye bir aÅŸÄ± denemesi yapÄ±ldÄ±, çizgi olarak tutmadÄ±" ifadesiyle yorumladÄ±.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki vakfÄ±n yönetim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Cumhuriyet gazetesi yazarlarÄ± ve yöneticilerinin hapsedildiÄŸi davada iddia makamÄ±nÄ±n tanÄ±klarÄ±ndan olan Alev CoÅŸkun’un getirilmesiyle yaÅŸanan deÄŸiÅŸiklikler arasÄ±nda Balbay'Ä±n vakÄ±f yöneticileri arasÄ±na alÄ±nmasÄ± da vardÄ±.

Balbay, "Yeniden merhaba..." baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda bir süre izin kullandÄ±ktan sonra 1 Åžubat 2016'da gazeteye yazÄ±sÄ±nÄ± gönderdiÄŸini ve o dönemki yazÄ±iÅŸleri müdürünün kendisine “YazÄ±larÄ±na son verildi, haberin yok mu?” yanÄ±tÄ±nÄ± verdiÄŸini belirtti.

Cumhuriyet’i sekizinci bayide bulmak zorlu ve güzeldi. Atatürk, demokrasi, hukuk, laiklik, barÄ±ÅŸ ve mürekkep kokan Cumhuriyet hepimizin. pic.twitter.com/be5kwHYqRA — Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) September 8, 2018

'CUMHURÄ°YET ÜÇ KEZ BÜYÜK ÇÄ°ZGÄ° TARTIÅžMASI YAÅžADI'

"Bir veda yazÄ±sÄ± da yazamadan gazetemden koparÄ±lmÄ±ÅŸ olmayÄ± ÅŸöyle tarif edebilirim: Bir babaya, 'artÄ±k evlatlarÄ±nÄ± göremeyeceksin' demek gibi bir ÅŸey." diyen Balbay, "Cumhuriyet Gazetesi kuruluÅŸundan beri üç kez büyük çizgi tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸadÄ±. Fikir gazetelerinde bu tartÄ±ÅŸma olur. Yoksa o gazetenin yayÄ±n politikasÄ± yok demektir. Ancak gazetenin kuruluÅŸ kökleriyle kavgalÄ± hale gelmesi büyük tehlikedir. Bu anlamda gazetenin çizgisiyle oynamak ateÅŸle oynamak gibi bir ÅŸeydir. Cumhuriyet üç kez bunu yaÅŸadÄ±; üçünde de kazanan gazetenin kuruluÅŸ felsefesi oldu" diye yazdÄ±.

YazÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± buradan okuyabilirsiniz. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 08:14

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