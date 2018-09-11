Optimar'Ä±n anketine gÃ¶re yeni parti kurarsa Ä°nce'nin oyu dÃ¼ÅŸÃ¼yor

HÃ¼rriyet YazarÄ± Abdulkadir Selvi, Optimar'Ä±n anketine gÃ¶re yeni bir parti kurmasÄ± halinde Muharrem Ä°nce'nin oylarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸeceÄŸini yazdÄ±.

Hürriyet YazarÄ± Abdulkadir Selvi, Optimar AraÅŸtÄ±rma Åžirketinin yaptÄ±ÄŸÄ± son anketin sonuçlarÄ±na göre CHP'nin 24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce'ye verilen desteÄŸin yeni bir parti kurmasÄ± halinde düÅŸtüÄŸünü yazdÄ±.

Abdulkadir Selvi, "Anketten ne çÄ±ktÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda, söz konusu Optimar anketinde katÄ±lÄ±mcÄ±lara "Muharrem Ä°nce CHP'nin Genel BaÅŸkanÄ± olduÄŸu takdirde CHP'ye oy verir misiniz?" sorusunun da yöneltildiÄŸini aktardÄ±.

Selvi, bu soruya "Evet" diyenlerinin oranÄ±nÄ±n yüzde 30.1, "Oy vermem" diyenlerin oranÄ±nÄ±n ise yüzde 43.7 olduÄŸunu söyledi.

Selvi, "Muharrem Ä°nce yeni bir parti kursa oy verir misiniz?" sorusuna "'Oy veririm" diyenlerin oranÄ±nÄ±n yüzde 27.7'de kalÄ±rken, 'Oy vermem' diyenlerin oranÄ±nÄ±n 56.6'ya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Selvi, "Herkes kendi mahallesinde kalmaya devam ediyor." yorumu yaptÄ±.

Selvi'nin verdiÄŸi oranlarda, Ä°nce'ye verilen desteÄŸin yeni bir parti kurmasÄ± durumunda yüzde 2.83 azaldÄ±ÄŸÄ± görülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Muharrem Ä°nce: Yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 07:54

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