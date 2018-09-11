Antalya'da 4,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Antalya'nÄ±n DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esinde saat 02.02'de 4,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem yaÅŸandÄ±.

Antalya'nÄ±n DöÅŸemealtÄ± ilçesinde 4,8 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.02'de merkez üssü DöÅŸemealtÄ± ilçesi olan 4,8 büyüklüÄŸünde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.

Depremin yaklaÅŸÄ±k 47 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi.

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, DöÅŸemealtÄ± ilçesinde 4,8 büyüklüÄŸünde meydana gelen depreme iliÅŸkin, ÅŸu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Antalya/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 07:23

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