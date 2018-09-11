Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan LPG Otogaza 9 kuruÅŸ zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ±'nÄ±n (EPGÄ°S) sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruya göre, LPG Otogaza 9 kuruÅŸ zam yapÄ±ldÄ±.

EPGÄ°S'in Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada otogaza gelen zam, "AkaryakÄ±t ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 11/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 9 krÅŸ/LT Fiyat artÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ olup artÄ±ÅŸ ÖTV'den karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±ndan pompa fiyatlarÄ±na yansÄ±mayacaktÄ±r" ÅŸeklinde duyuruldu. (HABER MERKEZÄ°)

AkaryakÄ±t ürünlerinde ÖTV düzenlemesi;



11/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 9 krÅŸ/LT



Fiyat artÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ olup artÄ±ÅŸ ÖTV’den karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±ndan pompa fiyatlarÄ±na yansÄ±mayacaktÄ±r. — Epgis (@trepgis) 10 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 01:03

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