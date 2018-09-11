Transit: Bir roman, bir film, bir yÃ¼zleÅŸme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ErcÃ¼ment Akdeniz, yÃ¶netmen Christian Petzold'un 'Transit' filmini yazdÄ±: 'Transit, sadece bir Avrupa filmi deÄŸil evrensel bir yapÄ±t.'

Ercüment AKDENÄ°Z

Anna Seghers’in “Transit” romanÄ±nÄ± okuduÄŸumda, “Bunu herkes okumalÄ±” dediÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum. Çünkü benim için bu kitap, mülteci düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en güçlü panzehirlerindendi. Sonra onu bir yazÄ± ile tanÄ±tmaya karar vermiÅŸtim.

Sinemalarda gösterime giren “Transit” filmini izleyince o yazÄ±yÄ± tekrar okuma ihtiyacÄ± duydum. YazÄ±m 17 Mart 2016’da yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ. Åžöyle demiÅŸim: “Bugün ‘Kale AvrupasÄ±’nÄ± korumak adÄ±na; OrtadoÄŸu ve Afrika’dan gelen göçmenlere yapÄ±lmadÄ±k eziyet bÄ±rakmayanlarÄ±n ibretle okumasÄ± gereken bir kitap Transit...”*

Evet, ÅŸimdi gönül rahatlÄ±ÄŸÄ± ile aynÄ± ÅŸeyi Christian Petzold’un “Transit” filmi için de söyleyebilirim.

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Bir an için dünyayÄ± ÅŸöyle bir tersine çevirin...

SavaÅŸÄ±n adresi Suriye, OrtadoÄŸu ya da Kuzey Afrika deÄŸil, bu kez Avrupa olsun. Ve savaÅŸ yangÄ±nÄ± bütün kÄ±tayÄ± kuzeyden güneye sarmÄ±ÅŸ olsun. Ä°nsanlar kaçÄ±ÅŸan kaçÄ±ÅŸana.

TÄ±pkÄ± Suriyelilerin Ege sahillerine yÄ±ÄŸÄ±lmasÄ± gibi, Avrupa halklarÄ±nÄ±n Fransa sahillerine yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünün: Ä°skenderiye’de tÄ±kÄ±lÄ±p kalmÄ±ÅŸ MaÄŸripli mültecilerin çaresizliÄŸini bu kez AlmanlarÄ±n, FlamanlarÄ±n, BelçikalÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir de. Ve Marsilya’da sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ AvrupalÄ±larÄ±n kÄ±tadan kaçma umutlarÄ±nÄ±. Ya da kaçmayÄ± baÅŸaramayanlarÄ± gözünüzün önüne getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±n; bir fukara teknenin sÄ±rtÄ±nda ya da patlak bir botun içinde derin sulara gömülenleri.

Petzold’un Transit’i iÅŸte böyle bir film. Christian Petzold, mülteci düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä±rkçÄ±lÄ±k ekseninde özellikle Avrupa insanÄ±nÄ± sarsmayÄ± amaçlÄ±yor.

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Transit filmi, Anna Seghers’e de saygÄ± duruÅŸu niteliÄŸinde. Öyle ki 1940’larda Seghers’in romanÄ±nda geçen diyaloglar; bugün Avrupa’da ya da Avrupa kapÄ±larÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ 21. yüzyÄ±l mültecilerine ait hikayelerin, filmde geçen alt metinleri. Film, romandaki ritmi de ustalÄ±kla yakalamÄ±ÅŸ ve perdeye uyarlamÄ±ÅŸ.

Petzold, Seghers’in güçlü tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na dayanarak 21. asÄ±r insanÄ±na perdeden ÅŸu mesajÄ± veriyor: Zaman deÄŸiÅŸir, asÄ±r deÄŸiÅŸir, kÄ±yafetler, arabalar hatta çocuk parklarÄ±ndaki eÄŸlenceler dahi deÄŸiÅŸir; ama ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve Ä±rkçÄ±lÄ±k ayakta olduÄŸu sürece mültecinin dramÄ± deÄŸiÅŸmez!

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Filmi izlemek isteyenler, bulabilirlerse eÄŸer, Anna Seghers’in Transit romanÄ±nÄ± okuyarak gösterime girmeliler. (Bulabilirse diyorum çünkü benim okuduÄŸum kitap Evrensel BasÄ±m YayÄ±m tarafÄ±ndan basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ve yayÄ±nevi absürt bir KHK ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için ulaÅŸmak biraz zor olabilir) Filmi izledikten sonra da kitaba ulaÅŸmak, romana baÅŸlamak mümkün tabi.

Romandaki hikayeyi kÄ±saca anlatalÄ±m...

Hitler karÅŸÄ±tÄ± söz sarf ettikleri için sÄ±nÄ±ra doÄŸru kaçan yüzlerce yazardan biridir Weidel. Ne ki naif yazar, bir transit belge uÄŸruna birbirine çiÄŸneyen mülteci dünyasÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramaz. Bir hotel odasÄ±nda yaÅŸamÄ±na son verirken bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bavul ise baÅŸka bir mültecinin umut kapÄ±sÄ± olacaktÄ±r. Zira o bavulda hem yeni bir “kimlik” hem de bir roman taslaÄŸÄ± vardÄ±r.

Petzold’ün filmi, Seghers’in romanÄ±ndan yola çÄ±karak, mülteci dramÄ±nÄ± günümüz MarsilyasÄ±’na uyarlamÄ±ÅŸ. Onun kadrajÄ±nda 1940’larÄ±n büyük Avrupa göçü, günümüzdeki OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika göçü ile iç içe girmiÅŸ, harmanlanmÄ±ÅŸ.

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Ah Marsilya, mülteci kenti Marsilya ne çok acÄ±lar çektin sen Nazi postallarÄ± altÄ±nda.

Peki ya ÅŸimdi?

DoÄŸrusu Petzold’un filmi, robocoplu FransÄ±z polisini Marsilya’ya yaklaÅŸan Nazi birliklerinin kara gölgesiyle eÅŸitlerken büyük bir meydan okumaya da imza atmÄ±ÅŸ. IrkçÄ±lÄ±k ve milliyetçiliÄŸin mülteci düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üzerinden yeniden yükseliÅŸe geçtiÄŸi günümüz AvrupasÄ±’nda tarihsel anlatÄ± ve yüzleÅŸmelere her zamankinden çok ihtiyaç var. Transit uyarlamasÄ± bunun baÅŸarÄ±lÄ± örneklerinden. Ama o, yükselen gerici dalgayÄ± tek baÅŸÄ±na durduracak kudrette deÄŸil elbette. Bunun için daha fazlasÄ±na ihtiyaç olduÄŸu açÄ±k.

Filmi izlerken aklÄ±ma Ä°lya Ehrenburg’un “FaÅŸizm sonrasÄ± Avrupa” kitabÄ± geldi. KeÅŸke birileri çÄ±ksa da Transit’in ardÄ±na hemen böylesi bir uyarlama daha yapsa.

Son söz...

IrkçÄ±lÄ±k ve faÅŸizm sadece Avrupa’da deÄŸil, bizde ve dünyada da yükselen bir baÅŸ belasÄ±. Bu nedenle Transit, sadece bir Avrupa filmi deÄŸil evrensel bir yapÄ±t. Her fÄ±rsatta “Suriyeli mülteciler defolsun” çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ülkemizde de onun izlenmesinde mutlak fayda var.

KÜNYE: TRANSÄ°T

Transit filminin afiÅŸi

Yönetmen: Christian Petzold

Oyuncular: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese

Tür: Dram

Ülke: Almanya, Fransa

Süre: 1 saat 41 dakika

* Bir zamanlar mülteci avrupa – Evrensel gazetesi- 17 Mart 2016

Bir zamanlar mÃ¼lteci Avrupa

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 09:15

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