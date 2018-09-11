Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi davasÄ± yarÄ±n: 'Hukuksuz tutukluluk son bulsun'

14 Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak. Gazetenin YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°shak Yasul, 'Hukuksuzluk son bulsun' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Özgürlükçü Demokrasi çalÄ±ÅŸanlarÄ± yarÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacak. BulunduÄŸu Silivri Cezaevinde duruÅŸmaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapan gazetenin YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul, ilk duruÅŸmada tahliye beklediklerini vurgulayarak “Ä°lk duruÅŸmaya dair beklentim elbette tahliye edilmek. Tüm gazeteciler ve haksÄ±z yere içeride tutulan binlerce insan için de olmasÄ± gereken budur. UmarÄ±m bu hukuksuzluklar son bulur” dedi.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesine 28 Mart 2018’de kayyÄ±m atandÄ±. 8 Temmuz 2018’de ise çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±ldÄ±. KayyÄ±m atandÄ±ktan sonra gazetenin çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gazetenin Ä°mtiyaz Sahibi Ä°hsan YaÅŸar ve YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul’un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi tutuklanÄ±rken 14 kiÅŸi hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± Uygur Kaan ArÄ±soy tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, gazetenin Ä°mtiyaz Sahibi Ä°hsan YaÅŸar ve gazetenin YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul’un da bulunduÄŸu 14 kiÅŸi hakkÄ±nda “Örgüte üye olmak”, “Propaganda yapmak”, “Örgüt yayÄ±nlarÄ±nÄ± basmak veya yayÄ±mlamak” suçlamalarÄ± yöneltildi. Ä°stanbul 23’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 12 Eylül’de görülecek.

Gazetenin YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul, bulunduÄŸu Silivri Cezaevi’nden davaya dair Mezopotamya AjansÄ±na (MA) yanÄ±t verdi Yasul ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Gazetemizin kapatÄ±lmasÄ± ve tutuklanmamÄ±z Afrin’e dönük operasyonla dönemin BaÅŸbakanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n medyaya dönük 15 maddelik talimat listesine itaat etmememizle gerçekleÅŸti. Bir nevi yapÄ±lmak istenen medyayÄ± hizaya getirmek ve biat ettirmekti. Ki gazeteci hiçbir olay karÅŸÄ±sÄ±nda, hiçbir zaman itaat etmez, hangi koÅŸul altÄ±nda olursa olsun. Çünkü gazeteci birilerinin kalemÅŸorluÄŸunu yapmaz, gerçeÄŸin, asÄ±l olanÄ±n dili olur. GazeteciliÄŸin ölçüsü de ilkesi de budur. EÄŸer bu mesleÄŸi icra ediyorsanÄ±z ahlak ve ilkelerini göz ardÄ± edemezsiniz. Bu temelde Afrin’de yaÅŸanan, birçok uluslararasÄ± ajansa yansÄ±yan, bir çoÄŸu daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n tarafÄ±ndan kabul edilen talanÄ± ve yaÄŸmayÄ±, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren yüzlerce sivil insanÄ±, göç eden yüz binlerce insanÄ± göz ardÄ± edemezsiniz. Bütün bunlarÄ± hâlâ Kuvayi Milliye benzetmesi yapÄ±lan ÖSO’cular yapmaktadÄ±r. Ä°ÅŸte bütün bunlara sessiz kalmak, bir Afrin’linin 'ÖSO kadÄ±nlarÄ±mÄ±za tecavüz etti. Evlerimizi talan etti' sözünü 'YPG yaptÄ±' ÅŸeklinde servis etmenin gazetecilik ilke ve ahlakÄ±yla nasÄ±l bir açÄ±klamasÄ± olabilir? Ä°ÅŸte Özgürlükçü Demokrasi gazetesi itaat etmediÄŸi ve gerçeklerin tarafÄ± olduÄŸu için kapatÄ±ldÄ±."

Ä°shak Yasul. FotoÄŸraf: MA

Gazetenin kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ve ardÄ±ndan gerçekleÅŸen operasyonlarÄ±n Kürt halkÄ± ve deÄŸerlerine uygulanan politikalarÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸunu öne süren Yasul, “Bir bakÄ±ma Kürt medyasÄ± yÄ±llardÄ±r devletin ve iktidarlarÄ±n uygulamÄ±ÅŸ olduÄŸu baskÄ± ve saldÄ±rÄ± politikalarÄ±nÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± konumundadÄ±r. Ve bu tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±n bedelini canÄ±yla, iÅŸkence ve cezaevlerine konulmakla vermiÅŸtir. Defalarca faili belli bir ÅŸekilde katledilmiÅŸ, bombalanmÄ±ÅŸ, iÅŸkenceye uÄŸramÄ±ÅŸ, cezaevlerine hapsedilmiÅŸtir. Tabii buna karÅŸÄ± durmaktan, gerçekleri dile getirmekten, yapÄ±lan ve gizlenmeye çalÄ±ÅŸanlarÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±karmaktan, bedeli ne olursa olsun asla geri adÄ±m atmayacaktÄ±r. Bugün olduÄŸu gibi… Bugün tüm Türkiye halklarÄ± her taraftan bir baskÄ± politikasÄ±na maruz kalmÄ±ÅŸken, Kürt halkÄ±na uygulanan bunca baskÄ± ve saldÄ±rÄ± ortadayken özgür basÄ±n buna sessiz kalamazdÄ±. Ki kalmadÄ±ÄŸÄ± için de her dönemde olduÄŸu gibi bu dönemde de her türlü baskÄ±ya maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. SanÄ±k kürsüsüne çÄ±karÄ±lan Kürt medyasÄ± aslÄ±nda yaÅŸanÄ±lan ve yaÅŸatÄ±lanlarÄ±n tanÄ±ÄŸÄ±dÄ±r” dedi.

Ä°lk duruÅŸmanÄ±n 12 Eylül darbesinin yÄ±l dönümünde görüleceÄŸine de dikkat çeken Yasul, ÅŸöyle devam etti:

“Bugün o dönemi de çok geride bÄ±rakan, her türlü baskÄ± ve saldÄ±rÄ±nÄ±n derinleÅŸtirildiÄŸi bir dönemden geçmekteyiz. O günleri aratan bir dönem. Yüz binlerce gözaltÄ± ve tutuklama, binlerce ihraç, yaÅŸanan bunca hak ihlali ve tek sesli bir hale getirilmek istenen bir medya. 200’e yakÄ±n basÄ±n-yayÄ±n kurumunun kapatÄ±lÄ±p, bir o kadar gazetecinin tutuklanmasÄ±. Tabii bugünün yÄ±l dönümünde mahkemeye çÄ±kmanÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± bir anlam vardÄ±r. O da derinleÅŸen baskÄ± politikalarÄ±na karÅŸÄ± büyüyen bir mücadeledir.”

Yasul BasÄ±n örgütlerine ve meslektaÅŸlarÄ±na da dayanÄ±ÅŸma ve davaya sahip çÄ±kma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi gazetesine ve matbaasÄ±na polis baskÄ±nÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 21:56

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