Sardes antik kenti UNESCOâ€™dan iyi haber bekliyor

Manisaâ€™da bulunan ve 5 yÄ±l Ã¶nce UNESCO'nun 'DÃ¼nya Miras GeÃ§ici Listesiâ€™ne kabul edilen Sardes antik kentinin kalÄ±cÄ± listeye alÄ±nmasÄ± talep ediliyor.

Salihli Turizm DerneÄŸi (SATURDER) Onursal BaÅŸkanÄ± Mustafa Uçar, Sardes antik kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerinin UNESCO'nun 'dünya miras kalÄ±cÄ± listesine' alÄ±nmasÄ±nÄ± beklediklerini söyledi.

Manisa’nÄ±n Salihli ilçesinde bulunan ve ÅŸehircilik tarihi MÖ 1200’lü yÄ±llara dayanan Sardes antik kenti, farklÄ± medeniyetlerden ayakta kalmÄ±ÅŸ yapÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu çok sayÄ±da eseri bünyesinde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. BatÄ± Anadolu’da egemen olan Lidya’ya baÅŸkentlik yaparak altÄ±n madenciliÄŸi sayesinde elde ettiÄŸi zenginlikle döneminin en önemli merkezlerinden biri haline gelen antik kent, en parlak dönemini de Lidya uygarlÄ±ÄŸÄ±yla yaÅŸadÄ±.

FotoÄŸraf: Emin Mengüarslan/AA

Dönemin önemli bilim adamlarÄ± ve sanatçÄ±larÄ±nÄ± kendisine çeken Sardes, “Karun kadar zengin” sözüyle de tanÄ±nan Lidya KralÄ± Karun dönemindeki zenginliÄŸiyle dilden dile dolaÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Emin Mengüarslan/AA

Bugün antik kente gelenler, Lidya Tümülüs mezarlÄ±klarÄ±nÄ±, çok tanrÄ±lÄ± dinler zamanÄ±ndan kalan ve iyi korunmuÅŸ, dünyanÄ±n en görkemli tapÄ±naklarÄ±ndan olan Artemis TapÄ±naÄŸÄ±’nÄ±, Antik ÇaÄŸ’Ä±n en büyük havrasÄ±nÄ±, Yuhanna Ä°ncili’nde bahsedilen kiliseyi, Roma döneminden anÄ±tsal bir hamam ve gimnazyumu (Eski Yunan ve Roma’da, beden eÄŸitimi ve spor etkinliklerinin yer aldÄ±ÄŸÄ±, çevresinde revaklÄ± avlular bulunan büyük bina) ile kente altÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± rivayet edilen Paktolos Nehri’ni (Sart ÇayÄ±) ziyaret edebiliyor.

‘KALICI LÄ°STEYE ALINMALI’

FotoÄŸraf: Emin Mengüarslan/AA

Sardes üzerine yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ± kitaplaÅŸtÄ±ran Salihli Turizm DerneÄŸi (SATURDER) Onursal BaÅŸkanÄ± Mustafa Uçar, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Sardes antik kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüslerinin 2013 yÄ±lÄ±nda Dünya Miras Geçici Listesi’ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 5 yÄ±ldÄ±r bu listede beklediÄŸini söyledi.

FotoÄŸraf: Emin Mengüarslan/AA

Uçar, “Ä°nsanlÄ±ÄŸa para gibi finans dünyasÄ±nÄ± ortaya çÄ±kartacak, ticareti geliÅŸtirecek, takasÄ± ortadan kaldÄ±racak bu kadar deÄŸerli veriler sunan bir yerin UNESCO’da geçici listede olmasÄ± garipsenecek bir durum. Geçici listeden kalÄ±cÄ± listeye alÄ±nmasÄ±nÄ± bekliyoruz.” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Emin Mengüarslan/AA

(Manisa/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 20:48

www.evrensel.net