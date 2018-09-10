SÃ¼slÃ¼ KadÄ±nlar 60 ilde pedal Ã§evirecek

SÃ¼slÃ¼ KadÄ±nlar Bisiklet Turuâ€™nun 6â€™ncÄ±sÄ±, 'DÃ¼nya Otomobilsiz Kentler GÃ¼nÃ¼' kapsamÄ±nda 23 EylÃ¼lâ€™de birÃ§ok ilde eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸecek.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamÄ±nda bisikletin günlük hayatÄ±n bir parçasÄ± olmasÄ±na dikkat çekilmek amacÄ±yla düzenlenen Süslü KadÄ±nlar Bisiklet Turu’nun 6’ncÄ±sÄ± 23 Eylül’de Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinde eÅŸ zamanlÄ± gerçekleÅŸecek.

KadÄ±nlarÄ±n toplumda daha fazla görünürlüÄŸünü saÄŸlamak, kendilerini temsil etmelerine fÄ±rsat vermek ve güvenli bisiklet altyapÄ±sÄ± desteÄŸini pekiÅŸtirmek için onlarca kadÄ±nÄ±n katÄ±larak farkÄ±ndalÄ±k yaratacaÄŸÄ± Süslü KadÄ±nlar Bisiklet Turu’na Hollanda Kraliyet HavayollarÄ± (KLM) de bisiklet desteÄŸi verecek.

Ä°STANBUL’DAN DÄ°YARBAKIR’A ONLARCA KADIN KATILACAK

Bisikletin ulaÅŸÄ±m aracÄ± olarak yaÅŸamÄ±n parçasÄ± haline gelmesi ve farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ± ile düzenlenen Süslü KadÄ±nlar Bisiklet Turu’nda kadÄ±nlar rengarenk kÄ±yafetleri, süsledikleri bisikletleri ve ÅŸarkÄ±lar eÅŸliÄŸinde bisikletlerini sürecek.

Ankara, Ä°zmir, Ä°stanbul, Isparta, Giresun, DiyarbakÄ±r, Konya, KÄ±rÄ±kkale, Malatya, Giresun gibi Türkiye’nin 60’dan fazla il ve ilçesinde düzenlenecek olan etkinliÄŸe bisikleti ile tüm kadÄ±nlar ve hatta kadÄ±nlarÄ± desteklemek isteyen erkekler de katÄ±labilecek.

Daha çok kadÄ±n bisikletçinin yollarda olmasÄ±na dikkat çekip farkÄ±ndalÄ±k yaratmak üzere yola çÄ±kÄ±lan projenin Ä°stanbul ayaÄŸÄ±nda kadÄ±nlar Avrupa YakasÄ±’nda Harbiye Muhsin ErtuÄŸrul Sahnesi önünde buluÅŸurken Anadolu YakasÄ±’nda ise onlarca kadÄ±n Caddebostan sahilde buluÅŸarak pedal çevirecek. (HABER MERKEZÄ°)

SÃ¼slÃ¼ kadÄ±nlar bisiklet turu baÅŸlÄ±yor

SÃ¼slÃ¼ KadÄ±nlar Bisiklet Turu: SÃ¼slen, bisikletine bin gel...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 20:33

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