â€˜Uygurlara gÃ¶zaltÄ±, iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muameleâ€™

HRWâ€™nin raporunda, Ã‡in hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan SincanlÄ±lara uygulanan keyfi gÃ¶zaltÄ±lar ile iÅŸkence ve kÃ¶tÃ¼ muameleye dair yeni kanÄ±tlar sunuldu.

Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Örgütü (HRW) pazar günü yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatÄ±sÄ±nda bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaÅŸayan Uygurlara yönelik sistematik bir insan haklarÄ± ihlalleri kampanyasÄ± yürüttüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

GÜNDELÄ°K YAÅžAMA SÄ°STEMATÄ°K BASTI

“Ä°deolojik Virüsleri Temizlemek: Çin’in Sincan Bölgesinde YaÅŸayan Müslümanlara Yönelik BaskÄ± KampanyasÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 117 sayfalÄ±k raporda Çin hükümeti tarafÄ±ndan uygulanan kitlesel keyfi gözaltÄ±lar, iÅŸkence ve kötü muameleye iliÅŸkin yeni kanÄ±tlar sunuldu ve gündelik yaÅŸam üzerinde artarak yaygÄ±nlaÅŸan sistematik kontrol ayrÄ±ntÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±.

Raporda, “Tüm bölgede, 13 milyon Türki Müslüman (Uygur) nüfus; insan haklarÄ±na aykÄ±rÄ± olarak, zorunlu siyasi endoktrinasyona, toplu cezalandÄ±rmaya, seyahat ve iletiÅŸim özgürlüklerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na, din özgürlüÄŸünün üzerindeki kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na, kitlesel takip ve gözetlemeye maruz bÄ±rakÄ±lÄ±yor” denildi.

SÄ°YASÄ° EÄžÄ°TÄ°M KAMPLARI

Rapor, Sincan bölgesinde yaÅŸamÄ±ÅŸ 58 kiÅŸi ile yapÄ±lan mülakatlara dayanÄ±yor. GörüÅŸülenlerden beÅŸi daha önce ÅŸahsen gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 38’i ise gözaltÄ±nda bulunan kiÅŸilerin yakÄ±nlarÄ±. GörüÅŸülenlerden 19’u ise son bir buçuk sene içinde Sincan’dan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ kiÅŸiler.

Rapora göre, SincanlÄ±lar tutukevleri ve cezaevleri ile birlikte, siyasi eÄŸitim kamplarÄ±nda da tutuluyor. Siyasi eÄŸitim kamplarÄ± ise Çin yasalarÄ±nda yer almÄ±yor. Güvenilir tahminler bu kamplarda tutulan insan sayÄ±sÄ±nÄ±n bir milyonu bulduÄŸu yönünde. Bu kamplarda Uygurlulara zorla Mandarin Çincesi öÄŸretiliyor, Çin Komünist Partisini öven ÅŸarkÄ±lar söylemeye ve kurallarÄ± ezberlemeye zorlanÄ±yorlar. Direnenler veya “öÄŸrenemediÄŸine” kanaat getirilenler cezalandÄ±rÄ±lÄ±yor.

AÄŸustos sonunda da BM Irk AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ortadan KaldÄ±rÄ±lmasÄ± Komitesi, Çin’in “yasa dÄ±ÅŸÄ±” ÅŸekilde gözaltÄ±nda tuttuÄŸu bir milyona yakÄ±n Uygur’un derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 20:24

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