FotoÄŸraf: Evrensel
Dersim'de taÅŸÄ±ma Ã¼cretine tepki gÃ¶steren ÅŸofÃ¶rlerden protesto
Dersim'de toplu taÅŸÄ±ma ÅŸofÃ¶rleri ve Tunceli ValiliÄŸi arasÄ±ndaki Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonuÃ§suz kaldÄ±. ÅžofÃ¶rler, bu durumu protesto etti.
Dersim Merkez ve Aktuluk Mahallesi arasÄ± taÅŸÄ±ma yapan hat ÅŸoförleri ile Vali arasÄ±nda süren taÅŸÄ±ma ücretine yönelik görüÅŸmeler sonuçsuz kalÄ±nca, ÅŸoförler eyleme geçti.
Vali’nin öÄŸrencilerin 1TL ücretle taÅŸÄ±nmasÄ±na yönelik kararÄ±na itiraz eden ve eylem yapan ÅŸoförlerden 1 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ±’nÄ±n önünde oturma eylemi gerçekleÅŸtiren hat ÅŸoförleri, gözaltÄ±na alÄ±nan arkadaÅŸÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.
Evrensel'e konuÅŸan ÅŸoförler, Valinin 1 liraya taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z kararÄ±nÄ± kabul etmediklerini, bundan dolayÄ± Vali Tuncay Sonel'in kendilerini 'Kabul etmezseniz araçlarÄ±nÄ±zÄ± baÄŸlarÄ±m' ÅŸeklinde tehdit ettiÄŸini iddia ettiler.
Mazot fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ± da eleÅŸtiren ÅŸoförler 1TL' ye öÄŸrenci taÅŸÄ±manÄ±n ekonomik olarak kendilerini zorlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiler.(Dersim/EVRENSEL)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 20:10