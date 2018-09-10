New York Times: ABD, Afganistan ile ilgili 17 yÄ±ldÄ±r yalan sÃ¶ylÃ¼yor

New York Times, ABDâ€™li yetkililerin 17 yÄ±l boyunca Afganistanâ€™daki durumun ilerleyiÅŸine dair abartÄ±lÄ± ve yanlÄ±ÅŸ raporlar yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

New York Times gazetesi, ABD’li yetkililerin 17 yÄ±l boyunca Afganistan’daki durumun ilerleyiÅŸine dair abartÄ±lÄ± ve yanlÄ±ÅŸ raporlar yayÄ±mlayarak kamuoyunu yanlÄ±ÅŸ yönlendirdiÄŸini yazdÄ±.

ABD’nin, Afgan hükümetinin ülkenin yüzde 56’sÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tuttuÄŸunu ileri sürdüÄŸüne iÅŸaret edilen haberde, bunun aksine hükümetin sadece yüzde 29’luk bir kÄ±smÄ± kontrol ettiÄŸi kaydedildi.

2 BÄ°N 200 ABD ASKERÄ° ÖLDÜ

Afganistan’daki çatÄ±ÅŸmalarda 2 bin 200 ABD askerinin öldüÄŸüne ve ABD’nin Talibanla mücadele ve ülkeyi yeniden inÅŸa etmek için 840 milyar dolar harcadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen haberde, bu rakamÄ±n Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan Avrupa’nÄ±n yeniden inÅŸasÄ± için Marshall planÄ± çerçevesinde harcanan rakamdan daha fazla olduÄŸu vurgulandÄ±.

Bu yatÄ±rÄ±mÄ±n ABD’lilerin tepkisini çektiÄŸine, bu nedenle de ABD hükümetinin Taliban’Ä±n yenildiÄŸi ÅŸeklinde bir tablo çizdiÄŸine deÄŸinilen haberde, halka yansÄ±tÄ±lanÄ±n aksine, 2017’den bu yana Taliban’Ä±n ABD’nin iÅŸgalinden beri en fazla Afgan topraÄŸÄ±nÄ± elinde tuttuÄŸu belirtildi.

YAÅžAM SÜRESÄ° 63 DEÄžÄ°L 48!

Haberde, ABD’nin sadece savaÅŸÄ±n ilerleyiÅŸi konusunda deÄŸil, Afganistan’daki yaÅŸam koÅŸullarÄ± konusunda da yanlÄ±ÅŸ bilgiler paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ABD hükümetinin 2010’da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir raporda, AfganlarÄ±n ortalama yaÅŸam süresinin 63 olduÄŸunun belirtildiÄŸine dikkati çekilen haberde, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütünün (DSÖ) 2009’daki raporunda bu ülkede ortalama yaÅŸam süresini 48 olarak verdiÄŸi, küçük yaÅŸtaki çocuklarÄ±n ölüm oranÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

AyrÄ±ca ABD Merkezi Haber Alma TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) geçen yÄ±lki raporunda da AfganlÄ±larÄ±n yaÅŸam süresinin 51 olduÄŸunun belirtildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (AA)

Beyaz Sarayâ€™da Trump karÅŸÄ±tÄ± â€˜direniÅŸâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 20:07

www.evrensel.net