Aras Kargoâ€™da toplusÃ¶zleÅŸme sÃ¼reci baÅŸladÄ±

Aras Kargoâ€™da bir sÃ¼redir Ã¶rgÃ¼tlenme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten TÃœMTÄ°S yetki belgesini aldÄ± ve firmada toplu iÅŸ sÃ¶zleÅŸmesi sÃ¼reci baÅŸladÄ±.

844 ÅŸubesi, 28 aktarma merkeziyle, 1500 yerleÅŸim yerinde 10 binden fazla çalÄ±ÅŸanÄ±yla Türkiye’deki en büyük kargo iÅŸletmelerinden biri olan Aras Kargo’da bir süredir örgütlenme çalÄ±ÅŸmasÄ± yürüten TÜMTÄ°S yetki belgesini aldÄ± ve firmada toplu iÅŸ sözleÅŸmesi (TÄ°S) süreci baÅŸladÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nda çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanmasÄ±yla Aras Kargo patronu itiraz davasÄ± açtÄ± ve toplusözleÅŸme sürecini durdurdu. Dava 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda adliyelerde yaÅŸanan hakim deÄŸiÅŸiklikleri gibi sebeplerle 22 ay sürdü. Ä°stanbul 16. Ä°ÅŸ Mahkemesinde görülen davada mahkeme, TÜMTÄ°S’in Aras Kargo’da toplusözleÅŸme için yeterli yasal çoÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na karar verdi. Aras Kargo patronu mahkemenin bu kararÄ±na itiraz etti. Ä°tiraz üzerine dosyanÄ±n gönderildiÄŸi Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi de (istinaf mahkemesi) TÜMTÄ°S lehine karar verdi. Patron bu kez dosyanÄ±n temyizi için YargÄ±taya baÅŸvurdu. YargÄ±taydan iÅŸçiler lehine karar çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÄ°S süreci baÅŸladÄ±.

TÜMTÄ°S’ten yapÄ±lan açÄ±klamada, “Bu süreci, baÅŸarÄ±lÄ± bir TÄ°S ile taçlandÄ±racaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yoruz. Bunun için de mücadelemizi kararlÄ±lÄ±kla devam ettireceÄŸiz” denildi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Aras Kargo'ya ticari kayyum atandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 20:02

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