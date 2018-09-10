NATO: Rusya agresifleÅŸiyor

NATO, Rusyaâ€™nÄ±n 297 bin askerle gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Vostok-2018 tatbikatÄ±na 'Moskova yÃ¶netiminin 'agresif' davranÄ±ÅŸ biÃ§imiyle uyumlu' yorumu yaptÄ±.

NATO, Rusya’nÄ±n 11-17 Eylül’de 297 bin askerle gerçekleÅŸtireceÄŸi Vostok-2018 tatbikatÄ±nÄ±n büyük ölçekli çatÄ±ÅŸmaya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da Moskova yönetiminin son dönemde gösterdiÄŸi daha “agresif” davranÄ±ÅŸ biçimiyle uyumlu olduÄŸu açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

AA muhabirine açÄ±klamada bulunan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, tüm ülkelerin güvenlik güçleriyle tatbikat yapma hakkÄ±na sahip olduÄŸunu, ancak bunun “ÅŸeffaf ve öngörülebilir” bir ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kilit önem arz ettiÄŸini belirtti.

NATO’nun Vostok-2018 de dahil tüm Rus tatbikatlarÄ±nÄ± “yakÄ±ndan takip ettiÄŸini” belirten Lungescu, “Vostok tatbikatÄ± Rusya’nÄ±n büyük ölcekli çatÄ±ÅŸmaya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bu da son dönemde gördüÄŸümüz bir davranÄ±ÅŸ biçimiyle uyuÅŸuyor; Savunma bütçesi ve askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±ran daha agresif bir Rusya.” dedi.

NATO Sözcüsü Lungescu, Rusya’nÄ±n son dönemde özellikle BaltÄ±k Denizi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ciddi bir askeri yÄ±ÄŸÄ±nak yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, Ukrayna ve Gürcistan’daki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Rusya’nÄ±n komÅŸularÄ±na karÅŸÄ± askeri güç kullanmaya da hazÄ±r olduÄŸuna iÅŸaret etti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 19:52

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