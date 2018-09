Jim Carrey: Sosyalizme evet demek zorundayÄ±z

Komedyen Jim Carrey, talk şov programında Demokratlara seslenerek; 'Sosyalizme evet demek zorundayız, kelimeye ve her şeyine' dedi.

Uzun bir aradan sonra bir diziyle tekrar kameraların karşısına geçen Hollywood komedyenlerinden Jim Carrey, Bill Maher’in ‘Real Time’ isimli talk şovuna katıldı.

ABD’de Kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri için Demokrat Parti’deki önseçim sürecini kazanan adaylar, Cumhuriyetçi Parti’nin eleştirilerine hedef oluyor. Cumhuriyetçiler, Demokrat adayların ‘sosyalist olduklarını söyleyerek, bu isimlerin ABD’yi Venezüela’ya çevirmek istediği iddiası üzerinden kampanya yürütüyor.

Sputnik’in aktardığına göre programda Maher’in Cumhuriyetçilerin suçlamalarını hatırlatması üzerine Carrey, Demokratlara ”Suçlamalardan kaçmak yerine onları kucaklasınlar” tavsiyesinde bulundu. Carrey, ”Sosyalizme evet demek zorundayız, kelimeye ve her şeyine. Özür dilemeyi kesmek zorundayız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Video: Actor @JimCarrey on HBO’s #RealTime: “We have to say yes to socialism, to the word and everything. We have to stop apologizing.” #TTT pic.twitter.com/g1BzB4pHue