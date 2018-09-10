Jim Carrey: Sosyalizme evet demek zorundayÄ±z

Komedyen Jim Carrey, talk ÅŸov programÄ±nda Demokratlara seslenerek; 'Sosyalizme evet demek zorundayÄ±z, kelimeye ve her ÅŸeyine' dedi.

Uzun bir aradan sonra bir diziyle tekrar kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçen Hollywood komedyenlerinden Jim Carrey, Bill Maher’in ‘Real Time’ isimli talk ÅŸovuna katÄ±ldÄ±.

ABD’de KasÄ±mda yapÄ±lacak Kongre ara seçimleri için Demokrat Parti’deki önseçim sürecini kazanan adaylar, Cumhuriyetçi Parti’nin eleÅŸtirilerine hedef oluyor. Cumhuriyetçiler, Demokrat adaylarÄ±n ‘sosyalist olduklarÄ±nÄ± söyleyerek, bu isimlerin ABD’yi Venezüela’ya çevirmek istediÄŸi iddiasÄ± üzerinden kampanya yürütüyor.

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'SOSYALÄ°ZME EVET DEMELÄ°YÄ°Z'

Sputnik’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre programda Maher’in Cumhuriyetçilerin suçlamalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± üzerine Carrey, Demokratlara ”Suçlamalardan kaçmak yerine onlarÄ± kucaklasÄ±nlar” tavsiyesinde bulundu. Carrey, ”Sosyalizme evet demek zorundayÄ±z, kelimeye ve her ÅŸeyine. Özür dilemeyi kesmek zorundayÄ±z” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Video: Actor @JimCarrey on HBO’s #RealTime: “We have to say yes to socialism, to the word and everything. We have to stop apologizing.” #TTT pic.twitter.com/g1BzB4pHue — Brent Baker (@BrentHBaker) 8 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 18:47

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