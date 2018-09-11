'Yerellerde geniÅŸ demokrasi birliÄŸi saÄŸlanmalÄ±'

EMEP Genel BaÅŸkanÄ±Â Selma GÃ¼rkan ve Ã–DP BaÅŸkanlar Kurulu Ãœyesi Alper TaÅŸ, yerel seÃ§imde oluÅŸturulmasÄ± gereken birlikteliÄŸe iÅŸaret etti.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara



Eylül ayÄ± partiler için toplantÄ± ayÄ± oldu. Tüm siyasi partiler, yerel seçimlerde izleyecekleri yolu belirlemek için üst üste toplantÄ±lar yapÄ±yor. AKP- MHP ittifak yapacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klarken CHP ittifak için ‘Milletle yapacaÄŸÄ±z’ dedi. HDP ise yerellerde geniÅŸ bir ittifaka ‘evet’ diyor. Peki Mecliste olmayan ama yerellerde etkili çalÄ±ÅŸmalar yapan muhalefet ne yapacak?

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan ve Özgürlük ve DayanÄ±ÅŸma Partisi (ÖDP) BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ’a sorduk... Her iki parti de hummalÄ± bir toplantÄ± sürecinde. Stratejilerini belirlemek için yerelde ve genelde üst üste görüÅŸmeler yapÄ±yor. Gürkan ve TaÅŸ demokrasi güçleri ile oluÅŸturulacak birlikteliÄŸe iÅŸaret ediyor. Her iki isim de yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± olasÄ± krizle mücadele yöntemleri ile beraber yapmak gerektiÄŸine vurgu yapÄ±yor.

EMEP: GELEN KRÄ°ZDEN BAÄžIMSIZ DÜÅžÜNEMEYÄ°Z

EMEP toplantÄ± süreci yürütüyor. Bir yandan yerellerde görüÅŸmeler yaparken genel merkez yöneticileri de önümüzdeki günlerde bir araya gelerek yol haritasÄ±nÄ± belirleyecek, alÄ±nan kararlarÄ± kamuoyuyla paylaÅŸacak. Emek Partisi, 24 Haziran seçimlerinde yürüttüÄŸü, halk demokrasisi üzerinden siyasal rejim tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yerel seçimlerde de sürdürecek. EMEP yöntem olarak yerellerde, demokrasi güçleri ile oluÅŸturulacak demokratik platformlarÄ±n ortak adaylarÄ±yla seçimlere girmeyi esas alacak.

EMEP yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaparken olasÄ± bir krizin yÄ±kÄ±cÄ± sonuçlarÄ±nÄ±, ekonomideki kötü gidiÅŸata dair nelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da konuÅŸmak gerektiÄŸi kanÄ±sÄ±nda. Önümüzdeki dönem yapÄ±lacak seçimlerin de saÄŸlÄ±klÄ± olmayacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±nda olan EMEP, 24 Haziran sürecini iÅŸaret ediyor. Zira, 24 Haziran seçimlerinde kararÄ±n alÄ±nÄ±ÅŸÄ±ndan, sandÄ±k sonuçlarÄ±nÄ±n ilan edildiÄŸi süreye kadar bir çok adaletsizlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor. Bu süreçte AKP’nin ‘Tek adam rejimini örmek için’ tüm kurallarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±yor.

Seçimlere iliÅŸkin EMEP’in tavrÄ±nÄ± sorduÄŸumuz Genel BaÅŸkan Selma Gürkan, ekonomik kriz çanlarÄ±nÄ±n çaldÄ±ÄŸÄ± bu dönemde, aÄŸÄ±rlaÅŸan ekonomik koÅŸullarÄ±n tüm emekçi halkÄ±n çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸama koÅŸullarÄ±nÄ± bugünden olumsuz etkilemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Yerel seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± krizden baÄŸÄ±msÄ±z düÅŸünmemek gerektiÄŸine iÅŸaret ediyor. Gürkan ÅŸöyle diyor: "Siyasal ve ekonomik koÅŸullarÄ±n iÅŸçi, emekçi baÅŸta olmak üzere bir bütün olarak halk kesimi için aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir süreçte yerel seçimler gündeme gelmiÅŸ durunda. Siyasal baskÄ±lara, yasaklara ve hak gasplarÄ±na karÅŸÄ±, aÄŸÄ±rlaÅŸan ekonomik koÅŸullara karÅŸÄ±, gelen krizin faturasÄ±nÄ± ödememek üzere emek güçlerinin, halk güçlerinin, ortak talepler etrafÄ±nda, birleÅŸik mücadelesini örgütlemek, ÅŸayet yerel seçim konuÅŸulacak ise bu mücadelenin bir parçasÄ± olarak deÄŸerlendirmek gerekir."

ÖDP: KRÄ°ZE KARÅžI MÜCADELE ÖNCELÄ°KLÄ° OLMALI

ÖDP ise yerel seçimlere dönük yol haritasÄ±nÄ± 15-16 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapacaÄŸÄ± Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±nda belirleyecek. ÖDP, yerel seçim sürecini yerelde siyasal-toplumsal güç biriktirme, yerel demokrasi pratikleri geliÅŸtirme süreci olarak önemsiyor. Fakat, merkezi düzeyde yapÄ±lan ittifaklarÄ± doÄŸru bulmuyor. Seçimler için yerelde bütün demokrasi ve emek güçlerinin meclisler temelinde, yerel hizmetlerin demokratikleÅŸtirilmesi, kamusal nitelik kazanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan ‘Yerel yaÅŸamÄ±n ekolojist hassasiyetini savunan bir program’ etrafÄ±nda bir araya gelmesi gerektiÄŸini savunuyor. ÖDP, bu yöntemi benimsemiÅŸ adaylarÄ±n halkÄ±n katÄ±labileceÄŸi ön seçimlerle belirlenmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyor. ÖDP yerel seçimlere iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bu yönüyle yapacak.

ÖDP de muhalefetin yerel seçimler için hazÄ±rlÄ±k yaparken bu hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± krize karÅŸÄ± mücadeleden baÄŸÄ±msÄ±z yürütemeyeceÄŸini, hatta seçimlerin krize karÅŸÄ± mücadelenin üstünü örtmemesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±yor.

ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ, yerel seçimde yasal ittifaklar söz konusu olamayacaÄŸÄ± için fiili ittifaklar olacaÄŸÄ±nÄ±, bunun da tabanda karÅŸÄ±lÄ±k bulup bulamayacaÄŸÄ±nÄ±n belirsiz olduÄŸunu düÅŸünüyor. Zira TaÅŸ’a göre yerel seçimlerde karakteri gereÄŸi belirleyici olan yerel dinamikler.

TÄ°P, TASLAK METÄ°N YAYIMLADI

Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi (TÄ°P) Kurucu Meclisi ise seçim komisyonunu oluÅŸturdu, taslak metin hazÄ±rladÄ±. Ancak somut taktikler için toplantÄ±lar yapmaya devam ediyor. TÄ°P, yerel seçimlerde gösterilecek adaylarÄ±n ön seçimle belirlenmesi gerektiÄŸini savunuyor. AdaylarÄ±n seçim programlarÄ±nÄ±n da , halk meclisleri tarafÄ±ndan belirlenmesi gerektiÄŸini ifade ediyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 10:39

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