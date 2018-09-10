ErdoÄŸan ay sonunda ABDâ€™ye gidiyor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n BM Genel Kurulu'na katÄ±lmak iÃ§in 23- 27 EylÃ¼lâ€™de ABDâ€™yi ziyaret etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± basÄ±n ofisinden yapÄ±lan açÄ±klamada ErdoÄŸan’Ä±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu'na katÄ±lmak için 23- 27 Eylül’de ABD’yi ziyaret etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

ErdoÄŸan, ABD’deki ziyaretinin ardÄ±ndan 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde Almanya’ya bir ziyaret gerçekleÅŸtirecek. 73. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± 18 Eylül’de New York BM Genel Merkezinde baÅŸlayacak. Genel kurulun alt düzey çalÄ±ÅŸmalarÄ± bir hafta sürecek.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu, bu yÄ±l çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n temasÄ±nÄ±n, ‘BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin Tüm Ä°nsanlarla Ä°lgili OlmasÄ±nÄ± SaÄŸlamak’, ‘BarÄ±ÅŸçÄ±l, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar Ä°çin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar’ olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AçÄ±klanan geçici programa göre, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan konuÅŸmasÄ±nÄ± 25 Eylül’de Brezilya, ABD ve Ekvador devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 4. sÄ±rada yapacak. ErdoÄŸan 27-29 Eylül’deyse Almanya’da olacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 18:35

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