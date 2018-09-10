Ã–mer Ã‡elik: BahÃ§eli ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz sÃ¼rÃ¼yor

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin de konuÅŸulduÄŸu MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klamalarda bulundu.

Çelik'in açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

♦ "Ä°çinde bulunduÄŸumuz süreci aÅŸabileceÄŸimizi vatandaÅŸÄ±mÄ±z net bir ÅŸekilde görmektedir. DesteÄŸini sürdürmektedir. Hükümetimizin tedbirlerinin uygulanmasÄ± ile varacaÄŸÄ±mÄ±z sonucun vatandaÅŸÄ±mÄ±za yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± göreceÄŸiz. En büyük güç vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi destektir.KapsamlÄ± bir ÅŸekilde konuÅŸtuk."

♦ "Ekim ayÄ±nda geleneksel AK Parti kamplarÄ±ndan birini gerçekleÅŸtireceÄŸiz. Buna çok önem veriyoruz. Yeni dönemin ilk kampÄ± olacak. Çok önemli bir platform."

♦ "(ErdoÄŸan-Bahçeli görüÅŸmesi) CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve SayÄ±n Bahçeli'nin takvimine göre bu görüÅŸmeler zaten sürmektedir. Bugün yeni bir görüÅŸme olur mu? Bu mümkündür."

♦ (KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu) "15 milletvekilini bir yerden bir yere göndermeyi demokrasiye verdiÄŸi önem olarak görüyor. Milletvekili iradesi devre mülk deÄŸil"

♦ "Türkiye'de piyasanÄ±n rasyonel bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmasÄ±, piyasa zincirinin düzgün bir ÅŸekilde iÅŸlemesi en büyük gücümüzdür, en büyük kuvvetimizdir."

YEREL SEÇÄ°MLER

"Önemli olan vatandaÅŸÄ±n sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlÄ± olmaktÄ±r. Bu çerçevede bir deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±"

"Cumhur Ä°ttifakÄ±, geçen dönemde son derece önemli Türk siyasetine kazanÄ±mlar getirmiÅŸtir. Bundan sonrasÄ±nda da aynÄ± kazanÄ±mlarÄ± devam ettireceÄŸinden bir kuÅŸkumuz yoktur" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 19:40

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