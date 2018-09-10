Alman istihbaratÄ± baÅŸkanÄ±ndan Ä±rkÃ§Ä±larÄ± savunan aÃ§Ä±klama

Hans-Georg MaaÃŸen'in Chemnitzâ€™de Neonazilerin gÃ¶Ã§menlere saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin gerÃ§ek olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ± geniÅŸ tepki topladÄ±.

Yücel ÖZDEMÄ°R

Köln

Almanya’nÄ±n Saksonya eyaletinde bulunan Chemnitz’de, 25 AÄŸustos günü iki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bir AlmanÄ± bÄ±çaklayarak öldürmesinden sonra baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmalarÄ±n bir yanÄ±nÄ± bütün Ä±rkçÄ±larÄ±n bir araya gelerek gövde gösterisinde bulunmasÄ± oluÅŸtururken, diÄŸer tarafÄ±nÄ± ise devlet içinde buna yaklaÅŸÄ±mdaki farklÄ±lÄ±k oluÅŸturdu.

26 AÄŸustos günü Neonaziler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen “göçmen avÄ±” görüntülerinde Ä±rkçÄ±larÄ±n karÅŸÄ±larÄ±na çÄ±kan yabancÄ±lara saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± görüntüler hakkÄ±nda Bild gazetesine konuÅŸan Federal AnayasayÄ± Koruma Örgütü (BfV) BaÅŸkanÄ± Hans-Georg Maaßen, “görüntülerin gerçekliÄŸinden ÅŸüphe ettiÄŸini” ve “yanlÄ±ÅŸ görüntü servis etmekle cinayetin üzerinin örtülmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±” savunarak tepki topladÄ±.

Alman televizyonlarÄ± ve internet sitelerinde yayÄ±nlanan görüntülerde açÄ±k olarak Neonazilerin Johannisplatz’da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara saldÄ±rdÄ±klarÄ± görülüyordu. Yaralanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar da daha sonra basÄ±na konuÅŸarak, saldÄ±rÄ±yÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

EYALET Ä°STÄ°HBARAT ÖRGÜTLERÄ° ÅžAÅžKIN

Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, 16 eyaletin istihbarat örgütü baÅŸkanÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan telefon konferansÄ±nda söz konusu görüntülerin gerçek olmadÄ±ÄŸÄ±na dair bir görüÅŸ ortaya konulmadÄ±ÄŸÄ± gibi, doÄŸru olduÄŸundan hareket edildi.

Bu nedenle örgüt içinde Maaßen’in açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±ÄŸÄ± gazete tarafÄ±ndan ifade edildi.

Keza Maaßen’in görüntüleri inkar etmesinin, zamanda Chemnitz SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada da gerçeÄŸi ifade etmediÄŸi görülüyor. SavcÄ±lÄ±k halk arasÄ±nda nefreti körükleme, kamu düzenini bozma, Hitler selamÄ± yapma gibi nedenlerden ötürü toplam 140 ayrÄ± suç duyurusunda bulundu. Bu nedenle savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu iddianamenin istihbarat örgütü için de bir mesaj içermesi gerektiÄŸi belirtiliyor.

TARTIÅžMALARA YOL AÇIT

Daha önce BaÅŸbakan Angela Merkel ve diÄŸer hükümet yetkilileri yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalarda, Neonazilerin farklÄ± görünüÅŸte olan insanlara saldÄ±rmasÄ±nÄ± mahkum ettiÄŸi halde, istihbarat örgütünün baÅŸkanlarÄ±nÄ±n onlarÄ± yalanlayacak ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ± bu açÄ±klama, geniÅŸ tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±.

Öte yandan sÄ±k sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla göçmenleri ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± hedefe koyan Federal Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer de Maaßen’e tam destek verdi. BasÄ±nda, Maaßen’in Merkel’i karÅŸÄ±sÄ±na alan açÄ±klamalarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Seehofer’in olduÄŸu ileri sürülüyor. Merkel ile Seehofer arasÄ±ndaki kavgaya, Maaßen’i de açÄ±klamalarÄ±yla dahil olduÄŸu belirtiliyor. Merkel’in kendi açÄ±klamalarÄ±nÄ± bir ÅŸekilde yalanlayan Maaßen’i görevden almadan yana tutum olabileceÄŸi de ileri sürülenler arasÄ±nda.

Ä°STÄ°FA ÇAÄžRILARI YÜKSELDÄ°

Maaßen’in açÄ±ktan Ä±rkçÄ± örgütlere destek anlamÄ±na gelen açÄ±klamasÄ±na koalisyon ortaÄŸÄ± SPD’nin yanÄ± sÄ±ra Sol Parti, YeÅŸiller ve FDP tepki gösterdi ve istifa etmesini istedi. Bütün partiler, Maaßen’e elinde edil olmadan neden Neonazilerin göçmenlere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yönündeki görüntülerin gerçek olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aksini gösteren delilleri sunmasÄ±nÄ± talep ettiler.

NSU CÄ°NAYETLERÄ°NDEN SONRA GÖREVE GETÄ°RÄ°LDÄ°

Hukuk profesörü olan istihbarat örgütü baÅŸkanÄ± Maaßen, 11 KasÄ±m 2011 NSU cinayetlerini ortaya çÄ±kmasÄ±ndan sonra 2012’de hükümet tarafÄ±ndan göreve getirildi. Daha önceki istihbarat örgütü baÅŸkanÄ±, cinayetlerin pek çok istihbarat elemanÄ± tarafÄ±ndan önceden bilinmesinin ortaya çÄ±kmasÄ±ndan sonra görevden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

AfD’LÄ° POLÄ°TÄ°KACILARLA BULUÅžTU

IrkçÄ± örgütlerin eylemlerini normalleÅŸtiren, saldÄ±rÄ±larÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Maaßen’in daha önce AfD EÅŸbaÅŸkanÄ± Frauke Petry ve Meclis Ä°çiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± AfD’li politikacÄ± bir araya gelmiÅŸti. GörüÅŸmelerde, AfD’ye istihbarat örgütü tarafÄ±ndan izlenmemesi için yapmasÄ± gerekenler konusunda bilgi verdiÄŸi basÄ±n tarafÄ±ndan yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 18:15

www.evrensel.net