Ãœniversiteye girip polisin gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± akademisyenler beraat etti

SBF'deki Kobane eylemlerine polisin saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerini korumak isteyen 5 akademisyen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±, duruÅŸmalarÄ±nda beraat ettiler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, öÄŸrencilerin dört yÄ±l önce Kobane'ye saldÄ±rÄ±yÄ± protesto ettiÄŸi eylemde gözaltÄ±na alÄ±nan 5 akademisyen, öÄŸrencilerden ayrÄ± olarak süren yargÄ±lamanÄ±n sonucunda beraat etti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 9 Ekim 2014 tarihinde öÄŸrencilerin Kobane saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± protesto eylemine polis saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Okulun içine giren polis çok sayÄ±da öÄŸrencinin yanÄ± sÄ±ra, bina önünde bekleyen idari personel, öÄŸrenci ve akademisyenler arasÄ±na da girerek 5 akademisyeni de gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. Polisin ÅŸiddetine uÄŸrayan öÄŸrencilerini koruduÄŸu için gözaltÄ±na alÄ±nan akademisyenler Aysun Gezen, Nail Dertli, Onurcan TaÅŸtan, Celil Kaya ve Ä°lkay Kara'nÄ±n davasÄ±, öÄŸrencilerden ayrÄ±ldÄ±. Ä°ki yÄ±l sonra, 1 Eylül 2016 tarihli KHK ile ihraç edilen 5 akademisyen, o dönem üniversite yönetiminin izin vermesiyle yargÄ±landÄ±. Ankara 35. Asliye Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda 5 akademisyen de beraat etti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 17:34

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