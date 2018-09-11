FotoÄŸraf: Evrensel
EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmenâ€™in duruÅŸmasÄ± ertelendi
Afrin operasyonuna iliÅŸkin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan Mehmet TÃ¼rkmenâ€™in karar duruÅŸmasÄ±, 25 Ekim'e ertelendi.
Afrin operasyonuna sosyal medyadan gösterdiÄŸi tepki üzerine yargÄ±lanan Emek Partisi(EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen’in 4’üncü duruÅŸmasÄ± Gaziantep 8’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar verilmesi beklenen duruÅŸma mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n mazeret bildirerek duruÅŸmaya katÄ±lmamasÄ± üzerine 25 Ekim 2018’e ertelendi.
Türkiye’nin Afrin’e yaptÄ±ÄŸÄ± askeri operasyona dair sosyal medyadan gösterdiÄŸi tepki üzerine tutuklanan EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen’in cezasÄ± ev hapsine çevrildikten sonra 3. duruÅŸma cezasÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DavanÄ±n 4’üncü duruÅŸmasÄ± Gaziantep 8’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’de görüldü. Davaya Türkmen’in avukatlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra parti üyeleri de katÄ±ldÄ±. Karar verilmesi beklenen duruÅŸma mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n mazeret bildirerek duruÅŸmaya katÄ±lmamasÄ± üzerine 25 Ekim 2018’e ertelendi. (Antep/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:38
EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet TÃ¼rkmen'in ev hapsi kaldÄ±rÄ±ldÄ±