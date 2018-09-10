EMEPâ€™ten grevdeki SÃ¼perpak iÅŸÃ§ilerine destek ziyareti

Emek Partisi Ä°zmir Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼, 83 gÃ¼ndÃ¼r grevde olan SÃ¼perpark iÅŸÃ§ilerini ziyaret etti. Ziyarette 'Krizin bedelini zenginleÅŸenler Ã¶demeli' denildi.

Grevdeki Süperpark iÅŸçilerine destek ziyaretinde bulunan Emek Partisi (EMEP) Ä°zmir Ä°l Örgütü üye ve yöneticileri, ekonomik koÅŸullarÄ± gerekçe göstererek sÄ±fÄ±r zam önerilmesinin kabul edilemeyeceÄŸini belirtti. Ziyarette asÄ±l faturanÄ±n bu süreçten zenginleÅŸerek çÄ±kanlara ödetilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Emek Partisi Ä°zmir Ä°l Örgütü, 83 gündür grevde olan Selülöz-Ä°ÅŸ üyesi MM Süperpak’Ä±n TorbalÄ± fabrikasÄ±ndaki iÅŸçileri ziyaret etti. “Süperpak iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” sloganlarÄ± ile iÅŸçilerin yanÄ±na yürüyen Emek Partisi üyelerini Süperpak iÅŸçileri “YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±” sloganlarÄ± ile karÅŸÄ±ladÄ±.

Burada konuÅŸan Ä°l BaÅŸkanÄ± Emine Uyar dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± ileterek, “Ülkenin içindeki finansal krizin giderek üretime yansÄ±masÄ± bekleniyor. Patron bir taraftan kazancÄ±na kattÄ±ÄŸÄ± kârÄ± sizinle paylaÅŸmak istemezken ekonomik koÅŸullarÄ± gerekçe göstererek size sÄ±fÄ±r zam dayatmasÄ±nda bulunmak istiyor. Bu koÅŸullarda sÄ±fÄ±r zammÄ±n kabul edilecek bir tarafÄ± yok. Resmi enflasyon yüzde 18’leri bulmuÅŸ durumda” dedi.

‘ZENGÄ°NLEÅžENLER KRÄ°ZÄ°N BEDELÄ°NÄ° ÖDEMELÄ°’

Ä°ÅŸçileri ve emekçileri daha zorlu günlerin beklediÄŸini ifade eden Uyar ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz bu krizin sorumlusu deÄŸiliz. Bu krizi yaratanlar bu sistemden zenginleÅŸenlerdir. Krizin bedelini de ödemek zorundadÄ±r. Ä°ÅŸçilerin hak kayÄ±plarÄ± ve sizlerin talepleri karÅŸÄ±lanmalÄ±. Örgütlü bir ÅŸekilde iÅŸinize geri dönmeniz saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Bunun için patronu zorlamak gerekiyor. Biz de sizlerin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z.” EMEP üyeleri beraberlerinde getirdikleri kÄ±rtasiye malzemelerini iÅŸçilere teslim etti.

SIFIR ZAM DAYATMASI

AvusturyalÄ± MM Süperpak Åžirketi ile Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Selüloz-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki 4. dönem toplu iÅŸ sözleÅŸmesinin anlaÅŸmazlÄ±kla sonuçlanmasÄ± üzerine ÅŸirketin Ä°zmir TorbalÄ±, Karaman ve Gaziantep’deki fabrikalarÄ±nda 20 Haziran’da grev baÅŸladÄ±. Grev 84. gününe girerken patron henüz sendikaya masaya oturma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmadÄ±. 250 civarÄ±nda iÅŸçi ise her gün fabrikalarÄ± önünde bir araya gelerek grevlerini tam katÄ±lÄ±mla ve kararlÄ±kla sürdürüyor. Ä°ÅŸçiler ücretlerine net 380 lira (ortalama yüzde 23) zam talep ederken sipariÅŸlerdeki düÅŸüÅŸleri öne süren patron temsilcileri ise iÅŸçilerin bu taleplerine karÅŸÄ±lÄ±k sÄ±fÄ±r zam ve 2 yÄ±l boyunca çalÄ±ÅŸma garantisi veriyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

Türk Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Süleyman ve beraberindeki TEKSÄ°F, SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ, Tes-Ä°ÅŸ, Tez-Koop ve Cimse Ä°ÅŸ sendikalarÄ±nn Ä°zmir ÅŸube baÅŸkanlarÄ± ve TEKSÄ°F üyesi Yatsan iÅŸçileri da grevi ziyaret ederek erzak desteÄŸinde bulundu. Ä°ÅŸçilere seslenen YÄ±ldÄ±rÄ±m, karÅŸÄ±larÄ±nda ÅŸirket adÄ±na bir muhattap bulamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek "Bu belirsizliÄŸi ortadan kaldÄ±rmak adÄ±na uÄŸraÅŸÄ±mÄ±z devam ediyor. Åžimdiye kadar baÄŸÄ±tlanmayan bir toplu sözleÅŸme yok. Sizler vasÄ±flÄ± iÅŸçilersiniz, emeÄŸinizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak için yola çÄ±kan iÅŸçilersiniz. EÄŸer bu iÅŸletme ülkeden çekilme gibi bir düÅŸüncesi varsa bunu açÄ±k bir ÅŸekilde dile getirsin. HaklarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸlar verilsin. Biz de sizi kendi örgütlü olduÄŸumuz iÅŸyerlerinde istihdam etmek için çaba gösterelim. TavÅŸan daÄŸa küsmüÅŸ daÄŸÄ±n haberin yok. Biz bu iÅŸletmenin cirosunun yarÄ±sÄ±na talip deÄŸiliz, talep ettiÄŸimiz rakam yüzde 23e tekabül ediyor. Türkiye'nin ÅŸartlarÄ± da koÅŸullarÄ± da ortada. 83 günde kazanÄ±m saÄŸlanmamasÄ± bir daha kazanÄ±m saÄŸlanmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez. Karamsar olmayÄ±n, kendinize güvenin. Bu mücadeleden de zaferle çÄ±kacaÄŸÄ±z. Sizin buradaki mücadeleniz bu bölgedeki diÄŸer iÅŸçilere de örnek olacaktÄ±r" dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri: Greve ne kadar destek gelirse o kadar ses getirir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 19:55

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