CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–ztrak: Ä°ktidarÄ± Ã¶nlem almaya davet ediyorum

CHP'li Faik Ã–ztrak, ekonomideki sorunun ciddi olduÄŸunu ve her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 'Ä°ktidarÄ± bir an Ã¶nce Ã¶nlem almaya davet ediyorum.' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine iliÅŸkin parti Genel Merkez binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. MYK gündeminde ekonomi ve dÄ±ÅŸ politikadaki son geliÅŸmeler ile eÄŸitim sorunlarÄ± ve idari konular ele alÄ±ndÄ±.

Öztrak, ekonomik krize deÄŸinerek, “Ekonomi de ki yangÄ±n hala söndürülmedi. YangÄ±nÄ± söndürecek bir plan hala yok. Merkez BankasÄ± fiyat istikrarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±, enflasyon rekor kÄ±rdÄ± ama her ÅŸey yolundaymÄ±ÅŸ gibi bekleniyor. Demek ki merkez bankasÄ±nÄ±n önemli riskler sözcüÄŸü gerçekleri yansÄ±tmÄ±yor.. Millete 24 Haziran öncesi ne dendi? ‘24’ünde kardeÅŸinize bu yetkiyi verin faizle, krizle uÄŸraÅŸmayÄ±n’ dendi. Millet size etkiyi verdi ama sizden tÄ±k yok. Millete aspirin yutturmaya devam ediyorsunuz. Bu dönemde büyümüz yüzde 5.2 olmuÅŸ. Bu büyüme rakamÄ± 24 Haziran öncesi ekonominin sÄ±cak parayla hormonlandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde gerçekleÅŸti. Bütün bunlara raÄŸmen mevsim ve takvim etkilerinde arÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda büyüme yüzde 0.4” deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

‘TÜRKÄ°YE’NÄ°N MESELELERÄ°NE KAFA YORDUNUZ MU?’

Öztrak, dÄ±ÅŸ politikaya dair ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Suriye’de yeniden yükselen ateÅŸ ve göç dalgasÄ±yla birlikte ciddi sorunlarÄ±mÄ±z var. Bununla ilgili yurt dÄ±ÅŸÄ±nda toplantÄ±lar yaptÄ±lar. Ä°ran’a gittiler. Aile boyu katÄ±lÄ±m saÄŸlamÄ±ÅŸlar. Londra’dan, New York’tan borç bulamazsak Çin’den Katar’dan borç alÄ±rÄ±z diyorlar. Ama sadece konuÅŸuyorlar. Ekonomiyi gereÄŸi gibi takip etseydiniz, rantçÄ±lÄ±k yapmak yerine ekonomiyi güçlendirseydiniz elin olÄŸlu bize kafa tutar mÄ±ydÄ±? Türkiye’nin dÄ±ÅŸ meselelerine kafa yordunuz mu?”

‘ÖNEMLÄ° BEÅžERÄ° SERMAYE KAYBI VAR’

TÜÄ°K verilerine dayanarak Türkiye’de son dönemde önemli bir beÅŸeri sermayenin kaybolduÄŸunu dile getiren Öztrak, “ TÜÄ°K verilerine göre 2016 yÄ±lÄ±nda yabancÄ± ülkeler göç eden 69 bin kiÅŸi göç etmiÅŸ. GeçtiÄŸimiz yÄ±l ise 113 binin üzerinde bir sayÄ±. TÜÄ°K’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± göç rakamlarÄ±nÄ±n üzerinde ciddi durmalÄ±yÄ±z. Gençlerimize umut daha çok demokrasi güçlü ve istikrarlÄ± bir ekonomi ve kapsayÄ±cÄ± bir devlet politikasÄ± ile olur” diye konuÅŸtu.

‘HALK BANK MESELESÄ° HAFÄ°F DEÄžÄ°L’

Öztrak, “Bir diÄŸer önemli konulardan biri de Halk Bank meselesi. Halk BankasÄ±’nda ki yanlÄ±ÅŸ kur ile ilgili olarak baÄŸÄ±msÄ±z denetleme kuruluÅŸunun denetlemesi lazÄ±m. Olay hafif deÄŸildir. YarÄ±m saatte gece vakti kimden haber alÄ±nÄ±p da ucuz döviz alÄ±ndÄ±” diye ekledi.

‘CÄ°DDÄ° GIDA KRÄ°ZÄ° Ä°LE KARÅžILAÅžABÄ°LÄ°RÄ°Z’

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Öztrak, ekonomik büyümeye dair soruya ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “Ekonomi masasÄ± Ziraat OdasÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretler sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeler sonucu, gerek üretim gerek verim gerek kalite konusunda ciddi düÅŸüÅŸlerin yaÅŸanabileceÄŸi düÅŸüÅŸlerin anlattÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Çiftçinin devletten alacaÄŸÄ± 100 milyar dolara ulaÅŸtÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k çiftçinin de bankalara 106 milyar dolar borcunun olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Bu süreç böyle devam ederse ciddi gÄ±da krizi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabiliriz. SÄ±kÄ±ntÄ± her geçen gün artÄ±yor. Ama dönüp bakÄ±yoruz. Ortada bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± aÅŸabilecek gerçekçi bir plan yok. Ä°ktidarÄ± bir an önce önlem almaya davet ediyorum. AKP’nin ülkeyi bir bankacÄ±lÄ±k krizi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakmamasÄ± lazÄ±m.”

Ä°TTÄ°FAK MESELESÄ°

Yerel seçimlerde CHP gündeminde bir ittifakÄ±n mümkün olup olmayacaÄŸÄ± sorusuna ise Öztrak, “Ä°ttifak yok. Bu seçimde millet kendine en iyi hizmet edecek adayÄ± seçecek. Milletin seçeceÄŸi adaylara ipotek kurmak istiyorlar cephe mantÄ±ÄŸÄ±yla. Bu cephe mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiç kimseye yararÄ± yok” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 17:00

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