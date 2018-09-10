YargÄ±tay'dan CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun itirazÄ±na ret

YargÄ±tay, CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun 'yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle davanÄ±n durmasÄ±' talebinin reddine yapÄ±lan itirazÄ± reddetti.

Yeniden milletvekili seçilen Enis BerberoÄŸlu hakkÄ±ndaki davanÄ±n, "yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle durmasÄ±" yönündeki talebin reddine yapÄ±lan itiraz, YargÄ±tay 17. Ceza Dairesince kabul edilmedi.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MÄ°T TIR'larÄ±na iliÅŸkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a ilettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lan BerberoÄŸlu hakkÄ±ndaki davanÄ±n, 'yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durmasÄ±' talebini reddetmiÅŸti. Daire, BerberoÄŸlu'nun tahliyesine karar verilmesi isteminin ise dosyanÄ±n esastan incelenmesi aÅŸamasÄ±nda ele alÄ±nmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

AVUKATLAR Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°

Dairenin kararÄ±na, BerberoÄŸlu'nun avukatlarÄ± itiraz etti. Ä°tiraz, bir üst daireye gönderildi. Ä°tirazÄ± görüÅŸen YargÄ±tay 17. Ceza Dairesi de BerberoÄŸlu'nun, 'davanÄ±n durmasÄ±' yönündeki talebini yerinde görmedi ve itirazÄ± reddetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 16:54

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