YaÄŸda taÄŸÅŸiÅŸe 1 yÄ±l 1 ay 10 gÃ¼n hapis cezasÄ±

Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi, ayÃ§iÃ§eÄŸi yaÄŸÄ±nda hile yapan Ã¼reticiye 1 yÄ±l 1 ay 10 gÃ¼n hapis cezasÄ± verdi.

YargÄ±, gÄ±dada taÄŸÅŸiÅŸ yapanlar için önemli bir karar aldÄ±. Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi, ayçiçeÄŸi yaÄŸÄ±nda hile yapanlar için hapis cezasÄ± kararÄ± verdi. Daha önce benzer davalarda para cezasÄ±na çevrilebilen kararlar verilirken, ilk defa hapis cezasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Bitkisel YaÄŸ Sanayicileri DerneÄŸi (BYSD) BaÅŸkanÄ± Tahir BüyükhelvacÄ±gil, “Bu hepimizin gÄ±da güvenliÄŸini güvence altÄ±na alan bir karar. GÄ±dada ‘Hile yapÄ±yorum, baÅŸÄ±ma bir ÅŸey de gelmiyor’ dönemi sona eriyor” dedi.

Dünya gazetesinden Beste Güçer’in haberine göre söz konusu karar, BYSD’nin giriÅŸimleriyle yapÄ±lan denetim ve müracaatÄ±n ardÄ±ndan Gaziantep ValiliÄŸi Ä°l GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸünün suç duyurusuyla baÅŸlayan ve derneÄŸin davacÄ± olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± davada verildi.

BYSD giriÅŸimi ile denetim ve yargÄ± süreci 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Bir firmanÄ±n ürettiÄŸi ayçiçeÄŸi yaÄŸÄ±ndan alÄ±nan numunede yaÄŸÄ±n Türk GÄ±da Kodeksi’ne uygun olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°l GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MüdürlüÄŸü ve BYSD, “KiÅŸilerin hayatÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye sokacak biçimde bozulmuÅŸ ve deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ gÄ±da bulunma suçunun” iÅŸlendiÄŸini belirterek, mahkemeye baÅŸvurdu. Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi, “BozulmuÅŸ veya deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ gÄ±da veya ilaç ticareti” suçunun iÅŸlendiÄŸine hükmederek 1 yÄ±l 1 ay 10 gün hapis ve 5 gün adli para cezasÄ± kararÄ±nÄ± verdi. Ceza ertelenirken, sanÄ±k 1 yÄ±l 6 ay denetim süresine tabi tutuldu.

ÖRNEK OLUÅžTURACAK

Tahir BüyükhelvacÄ±gil, TaÄŸÅŸiÅŸ yaparak halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile oynayanlarla her platformda mücadele ettiklerini belirterek, “Bu hepimizin gÄ±da güvenliÄŸini güvence altÄ±na alan bir karar. ‘GÄ±dada hile yapÄ±yorum, baÅŸÄ±ma bir ÅŸey de gelmiyor’ dönemi sona eriyor. Mahkeme ve bilirkiÅŸi, bu davada, net bir ÅŸekilde, gÄ±dada yapÄ±lan hile nedeniyle tüketicilerin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olumsuz etkilenebileceÄŸine dikkat çekti ve bu suçu iÅŸleyen kiÅŸiye hapis cezasÄ± verdi. Bu sadece bitkisel yaÄŸ için deÄŸil tüm gÄ±da ürünleri için örnek oluÅŸturacak. ArtÄ±k güvenilir gÄ±daya bir adÄ±m daha yakÄ±nÄ±z” dedi. Sektör ve tüketiciler için kararÄ±n önemine dikkat çeken HelvacÄ±gil, kararÄ±n birçok açÄ±dan ilkleri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her türlü hileli gÄ±da üretimi için emsal niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AÇILMIÅž ÇOK SAYIDA DAVA VAR

BüyükhelvacÄ±gil ayrÄ±ca ÅŸunlarÄ± belirtti: “Ülkenin farklÄ± yerlerinde açÄ±lmÄ±ÅŸ çok sayÄ±da davamÄ±z var. Ä°lk kez bilirkiÅŸi taÄŸÅŸiÅŸli ürünün kiÅŸi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± üzerindeki negatif etkilerini net bir ÅŸekilde dile getirdi. Mahkeme de ilk kez bu kadar uzun hapis cezasÄ±na hükmetti. Bu da hileli gÄ±da üreten herkes için net bir mesaj. ArtÄ±k yaptÄ±klarÄ± yanlarÄ±na kâr kalmayacak. Bu hepimizin gÄ±da güvenliÄŸini güvence altÄ±na alan bir karar. GÄ±dada ‘Hile yapÄ±yorum, baÅŸÄ±ma bir ÅŸey de gelmiyor’ dönemi sona eriyor.” (HABER MERKEZÄ°)

Hileli Ã¼rÃ¼n nedeniyle ceza alan firmalar faaliyete devam ediyor

TÃœDEF: Hileli gÄ±da Ã¼reten kiÅŸi ve firmalar aÃ§Ä±klansÄ±n

GÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin saÄŸlÄ±klÄ± denetim koÅŸullarÄ± yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 16:50

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