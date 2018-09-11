Kayserili iÅŸÃ§ilerden Ã§aÄŸrÄ±: Ä°ÅŸten atmalara karÅŸÄ± tek vÃ¼cut olmalÄ±yÄ±z

Kayseri'de Ã§eÅŸitli iÅŸ kollarÄ±ndan iÅŸÃ§iler, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lara karÅŸÄ± bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da ortak Ã§aÄŸrÄ±da bulundu: 'Tek vÃ¼cut olmalÄ±yÄ±z'

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de metal, tekstil, mobilya ve kamu iÅŸ kollarÄ±nda 14 iÅŸletmeden iÅŸçiler, ekonomideki sÄ±kÄ±ntÄ±yla birlikte yaÅŸanan iÅŸten atmalara karÅŸÄ± neler yapabileceklerini konuÅŸmak üzere bir araya geldi. Ülke ekonomisindeki kötü gidiÅŸatÄ±n ‘ev ekonomisine’ de ciddi bir yansÄ±masÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getiren iÅŸçiler, “Sürekli bizden fedakarlÄ±k bekleniyor. AsÄ±l patronlar fedakarlÄ±k yapmalÄ±” dedi. PatronlarÄ±n krizi fÄ±rsata çevirdiklerini söyleyen iÅŸçiler, “Tüm sendikalar ile iÅŸçiler birlikte hareket etmeli, iÅŸten atmalara karÅŸÄ± tek vücut olunmalÄ±” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ° ÇIKARTIP,STOK YAPIYORLAR’

Uzun süredir tekstil fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi fedakarlÄ±k istenmesine tepki gösterdi. Ä°ÅŸçi, “YÄ±llardÄ±r tekstil fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Fabrikada patron, yok dolar artmÄ±ÅŸ, iplik yokmuÅŸ vs. diyerek parça parça iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kapÄ± önüne koydu. Ama meselenin aslÄ± öyle deÄŸil. Ä°plik yok diyorlar ama stok yapmaktan da geri durmuyorlar. Daha fazla kâr etmek için iÅŸçi çÄ±kartÄ±p, stok yapÄ±yorlar. Sonra bizden fedakarlÄ±k bekleniyor” dedi.

Kayseri’de sendikalarÄ±n çoÄŸunlukla hep patronlarÄ±n dediÄŸini yapar hale geldiÄŸini söyleyen Hak-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± bir sendikaya üye olan iÅŸçi, “Üye olduÄŸumuz sendikalarÄ±n hepsi birbirine benziyor. ÇoÄŸu patron eliyle getirilmiÅŸ. Haliyle iÅŸçi adÄ±na bir ÅŸey söyleyen yok. Kayseri OSB’de yüzlerde iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Her fabrika üçer beÅŸer ya da toplu ÅŸekilde iÅŸten atÄ±yor. Nerede bu sendikalar? Ä°ÅŸçiyi ne zaman hatÄ±rlayacaklar? Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biz konuÅŸup, sendikalara isteklerimizi dayatmalÄ±yÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘KRÄ°ZLERE EN BÜYÜK CEVAP: ÖRGÜTLENMEK’

YapÄ±lan toplantÄ±da 2002 ve 2008 krizlerindeki yaÅŸanÄ±lan sürece de deÄŸinildi. O dönemi yaÅŸayan iÅŸçilerden biri ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ÅŸçilerde iÅŸimi kaybederim korkusu hâlâ hakim. HaksÄ±z yere bu süreçte ücretlerimiz kesiliyor. Ses çÄ±kartan yok. Neden? Çünkü her iÅŸçinin kredi borcu var. Ama geçmiÅŸ krizlerde en çok iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler, örgütsüz iÅŸçiler olmuÅŸtur. Kriz belirtilerine ve iÅŸten atmalara en büyük cevaplardan birini daha fazla örgütlenerek verebiliriz.”

Temel tüketim maddelerine gelen zamlarÄ± hatÄ±rlatan bir mobilya iÅŸçisi de “Her ÅŸeye zam geliyor, aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ücret yetmiyor. Bir ürüne bir ayda üç defa zam geldiÄŸi oluyor. Hiçbir ÅŸeye yetiÅŸemez haldeyiz. Okullar açÄ±lacak, çocuklarÄ±n kÄ±rtasiye masraflarÄ± iki katÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸ. SalçalÄ±k domates bile geçen yÄ±l 30-40 kuruÅŸtu ÅŸimdi 1.5 lira olmuÅŸ. Hele bir de kÄ±ÅŸ gelsin, doÄŸal gaza gelen zam o zaman hissedilecek” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER ELÄ°NÄ° SENDÄ°KALAR VÜCUDUNU KOYMALIDIR’

PatronlarÄ±n vergilerinin silindiÄŸine deÄŸinen bir Simfer iÅŸçisi de “Herkesten fedakarlÄ±k istendi ama iÅŸçilerin sÄ±rtÄ±na yük daha fazla bindi. Ülkemiz gelen zamlar ile yaÅŸanmaz bir hale geldi. PatronlarÄ±n vergileri silinirken, iÅŸçiler iÅŸten atÄ±ldÄ±. Evine ekmek götüremedi. Kriz dönemlerinde sendikalara çok büyük iÅŸ düÅŸüyor. Ä°ÅŸçiler elini taÅŸÄ±n altÄ±na koyuyorsa, sendikalar vücudunu koymalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

PatronlarÄ±n “Ä°ÅŸ yok, ücretsiz izin kullanacaksÄ±nÄ±z” sözleri yerine iÅŸçiler, “Üç vardiya deÄŸil de, 6.5 saat çalÄ±ÅŸma yapÄ±p 4 vardiyaya geçilsin. Hem iÅŸten çÄ±karma olmaz hem de istihdam artar” dedi. “Ä°ÅŸten atmalar yasaklansÄ±n, krizin yükünü iÅŸçiler deÄŸil, patronlar ödesin” diyen iÅŸçiler tüm sendikalarÄ±n görüÅŸ ayÄ±rt etmeksizin iÅŸçilerle bir araya gelmesinin acil bir ihtiyaç olduÄŸunu ifade etti.

‘EK ZAM TALEBÄ°YLE MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z’

El ilanlarÄ± ile bölgedeki iÅŸçileri bilgilendireceklerini ifade eden iÅŸçiler, zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda asgari ücretin erimesine karÅŸÄ±lÄ±k ek zam talebiyle mücadele edeceklerini, sendikalarÄ±n bu süreçte ortaklaÅŸmasÄ± için görüÅŸmeler yapacaklarÄ±nÄ±, iÅŸten çÄ±karmalara karÅŸÄ± imza kampanyasÄ± baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER BÄ°RLEÅžÄ°RSE KAZANIR, YOKSA HEP KAYBEDER’

Ä°ÅŸçiler, Suriyeli mülteci iÅŸçilerin düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda ikiye bölünüyor. Bir bölümü “Bizi iÅŸimizden ediyor” diye düÅŸünürken, bir bölümü ise bu meseleye “Patron kafasÄ±yla deÄŸil, iÅŸçi gibi bakmalÄ±yÄ±z” diyorlar. SavaÅŸlarÄ±n ülke ekonomisini gerilettiÄŸini ve iÅŸçileri yoksullaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen eski bir Boyteks iÅŸçisi, “Krizi Suriyeliler çÄ±karmadÄ±. Ama patronlar krizi fÄ±rsata çevirip, Suriyelilere ucuz iÅŸçi gözüyle bakÄ±yor. Yedekte, cepte tutuyor. Krizi bahane ederek iÅŸten atÄ±yor ve daha ucuza Suriyeli iÅŸçileri iÅŸe alÄ±yor. Burada suç kimin, patronlarÄ±n mÄ±? Suriyeli iÅŸçilerin mi? Ä°ÅŸçiler etnik köken ayrÄ±mÄ± yapmadan birleÅŸirse kazanÄ±r, yoksa hep kaybeder” diye konuÅŸtu.

KAYSERÄ°’DE Ä°ÅžTEN ATMALAR SÜRÜYOR

EdindiÄŸimiz bilgilere göre Kayseri OSB’de ve Mimarsinan OSB’de yaÅŸanan iÅŸten atmalar sürüyor. Bayram öncesi Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu Has Çelik’te 60 iÅŸçi, ÅžirikçioÄŸlu Tekstil’de 30’un üzerinde iÅŸçi, Öz AÄŸaç-Ä°ÅŸ’in bulunduÄŸu Ergül Mobilya’da 30’un üzerinde iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Bayram sonrasÄ±nda da iÅŸten atmalar devam etti. Özellikle mobilya ve tekstil iÅŸ kollarÄ±nda Ä°pek Mobilya, Fleksit Büro MobilyalarÄ±, Çetinkaya Tekstil, His Tekstil, Silteks ve Ä°stikbal’e üretim yapan iÅŸyerlerinde iÅŸten atmalar yaÅŸandÄ±. DevamÄ±nÄ±n geleceÄŸi de iÅŸçiler arasÄ±nda konuÅŸuluyor. Mimarsinan OSB’de ise toplamda 300 iÅŸçinin üzerinde iÅŸten çÄ±karma yaÅŸandÄ±. Bir asansör fabrikasÄ±nda 30 iÅŸçi, yine diÄŸer bir asansör iÅŸletmesinde 120 iÅŸçinin iÅŸine son verildi. AyrÄ±ca küçük iÅŸletmelerin ve atölyelerin kapandÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

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