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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 16:32
FotoÄŸraf: Pixabay
Ankara Merasim Sokak'taki saldÄ±rÄ±da 6 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet
10 EylÃ¼l 2018 16:27
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili 6 sanÄ±ÄŸa 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet verildi.
Ankara Merasim Sokak'ta 29 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili çoÄŸu firari 68 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada mahkeme kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Mahkeme saldÄ±rÄ±dan sorumlu tuttuÄŸu 6 sanÄ±ÄŸa 30'ar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. (DHA)
Merasim Sokak saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n iddianamesi hazÄ±rlandÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 16:32
Ankaraâ€™da asÄ±lsÄ±z bomba ihbarlarÄ±
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