AKPâ€™li belediyeye haciz geldi

Zile Belediye BaÅŸkanÄ± LÃ¼tfi Vidinelâ€™in makam aracÄ±na ve belediyenin banka hesaplarÄ±na haciz geldi. GerekÃ§e, 3 milyon 200 liralÄ±k akaryakÄ±t borcu.

Tokat’Ä±n Zile Belediyesinin akaryakÄ±t borçlarÄ±ndan dolayÄ±, Belediye BaÅŸkanÄ± Lütfi Vidinel’in makam aracÄ±na ve belediye banka hesaplarÄ±na haciz konuldu.

Zile ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakÄ±t istasyonu ÅŸirketi, belediyeden 2 yÄ±llÄ±k alacaklarÄ± olan toplam 3 milyon 200 lirayÄ± tahsil edemeyince, Zile Ä°cra MüdürlüÄŸüne baÅŸvurdu. Zile Ä°cra MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan, belediyeye ait banka hesaplarÄ±na, taÅŸÄ±nmaz mallara ve Belediye BaÅŸkanÄ± Lütfi Vidinel’in makam aracÄ± için haciz kararÄ± çÄ±karttÄ±.

Belediye BaÅŸkanÄ± AKP’li Lütfi Vidinel, konu ile ilgili, “AkaryakÄ±t firmasÄ±na ödemeler zamanÄ±nda yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸirket zarara uÄŸramÄ±ÅŸ, yasal olarak gecikme farkÄ±nÄ± alabilmek için hukuki süreç baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. HesaplarÄ±mÄ±zdan haciz iÅŸlemi kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca bugün itibarÄ± ile; Zile Belediyesinin bankalardan hizmetleri için kullandÄ±ÄŸÄ± kredi borcu taksitleri zamanÄ±nda ödenmekte, 30/12/2018 gününde bankalara borcumuz kalmamaktadÄ±r. Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur” ÅŸeklinde açÄ±klama yaptÄ±.

AyrÄ±ca Belediye BaÅŸkanÄ± Vidinel’in haciz sonrasÄ±, makam aracÄ± olarak ise bir süre kendine ait ÅŸahsi aracÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

AKPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Mete, kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶zel kalem mÃ¼dÃ¼rÃ¼ yaptÄ±

AKP'li belediye baÅŸkanÄ±ndan Trump'a 'BaÅŸbelasÄ±' ÅŸiiri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 16:24

www.evrensel.net