TESK'ten â€˜Ticari akaryakÄ±tâ€™ talebi

TESK Genel Başkanı Palandöken, 'Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafının kullandığı akaryakıta 'ticari akaryakıt' uygulaması getirmeli' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü olmak üzere tüm taşımacı esnafının kullandığı akaryakıt ürünlerine devlet ticari akaryakıt uygulaması getirmeli" dedi.

Palandöken, "En kötü ihtimalle akaryakıttaki ÖTV kaldırılmalı. Çünkü ulaştırma sektöründe kullanılan akaryakıta lokomotif ürün olduğu için gelen her 1 kuruş zaman A’dan Z’ye her ürünü yakından ilgilendiriyor. Her 1 kuruş zam her ürüne zam olarak yansıyor. Bu da enflasyonu tetikliyor” diye konuştu.

ŞOFÖR ESNAFININ MALİYETİ KATLANIYOR

Şoför esnafının ulaştırma sektöründe karşılaştığı sorunların vakit kaybedilmeden çözülmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, “Akaryakıt ve yedek parça fiyatlarının yüksekliği, vergi ödemeleri ve sosyal güvenlik primleri, zorunlu trafik sigorta primleri ve üstüne bir de korsan taşımacıların haksız rekabeti şoför esnafının sırtına yük oluyor. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın, sorunlarının çözümü ile enflasyon kesinlikle aşağı gelir. Enflasyonun düşmesi ülkenin rahatlamasıdır. Ulaştırma sektörünün bazı girdilerini devlet mutlaka karşılamalıdır” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Eylül 2018 15:51

