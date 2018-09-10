TESK'ten â€˜Ticari akaryakÄ±tâ€™ talebi

TESK Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, 'UlaÅŸtÄ±rma sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren esnafÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± akaryakÄ±ta 'ticari akaryakÄ±t' uygulamasÄ± getirmeli' dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “UlaÅŸtÄ±rma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuÅŸçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü olmak üzere tüm taÅŸÄ±macÄ± esnafÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± akaryakÄ±t ürünlerine devlet ticari akaryakÄ±t uygulamasÄ± getirmeli" dedi.

Palandöken, "En kötü ihtimalle akaryakÄ±ttaki ÖTV kaldÄ±rÄ±lmalÄ±. Çünkü ulaÅŸtÄ±rma sektöründe kullanÄ±lan akaryakÄ±ta lokomotif ürün olduÄŸu için gelen her 1 kuruÅŸ zaman A’dan Z’ye her ürünü yakÄ±ndan ilgilendiriyor. Her 1 kuruÅŸ zam her ürüne zam olarak yansÄ±yor. Bu da enflasyonu tetikliyor” diye konuÅŸtu.

ÅžOFÖR ESNAFININ MALÄ°YETÄ° KATLANIYOR

Åžoför esnafÄ±nÄ±n ulaÅŸtÄ±rma sektöründe karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n vakit kaybedilmeden çözülmesi gerektiÄŸini kaydeden Palandöken, “AkaryakÄ±t ve yedek parça fiyatlarÄ±nÄ±n yüksekliÄŸi, vergi ödemeleri ve sosyal güvenlik primleri, zorunlu trafik sigorta primleri ve üstüne bir de korsan taÅŸÄ±macÄ±larÄ±n haksÄ±z rekabeti ÅŸoför esnafÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±na yük oluyor. UlaÅŸtÄ±rma sektöründe faaliyet gösteren esnafÄ±mÄ±zÄ±n, sorunlarÄ±nÄ±n çözümü ile enflasyon kesinlikle aÅŸaÄŸÄ± gelir. Enflasyonun düÅŸmesi ülkenin rahatlamasÄ±dÄ±r. UlaÅŸtÄ±rma sektörünün bazÄ± girdilerini devlet mutlaka karÅŸÄ±lamalÄ±dÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 15:51

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