Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 35. ayÄ±: 103 canÄ±n emanetini yerde bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z

10 Ekim Ankara KatliamÄ±â€™nÄ±n 35. ayÄ±nda Ankara GarÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen anmada '103 canÄ±n emanetini yerde bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z' vurgusu yapÄ±ldÄ±.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nÄ±n 35. ayÄ±nda yapÄ±lan anmada konuÅŸan 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun, katliamÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi gar önüne anÄ±t yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin belediye meclisi kararÄ±nÄ±n hâlâ uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Katliamda kÄ±zÄ±nÄ± kaybeden Faik Deli de “103 canÄ±n emanetini yerde bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z” dedi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nÄ±n 35. ayÄ±nda Ankara GarÄ± önünde anma düzenlendi. Her ayÄ±n 10. gününde bir araya gelen aileler, katliamÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi alana karanfiller bÄ±raktÄ±. 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun “Aradan sadece zaman geçmedi, öfkemiz de katlanarak büyüdü. YaslarÄ±mÄ±zÄ± tutamadan mücadele etmeye baÅŸladÄ±k” dedi. Önümüzdeki 10 Ekim 2018 tarihinin katliamÄ±n 3. yÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden CoÅŸgun, katliama iliÅŸkin yargÄ±lamanÄ±n 8 KasÄ±m günü firari sanÄ±klar yönünden devam edeceÄŸini hatÄ±rlattÄ±, davanÄ±n takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. CoÅŸgun, “Bu duruÅŸmalara da sahip çÄ±kmamÄ±z gerekiyor. Biz bitti, tamam demeden sürdürülecek büyük bir mücadelemiz var” dedi.

BELEDÄ°YE 10 EKÄ°M-DER’E RANDEVU BÄ°LE VERMÄ°YOR

Gar önünün katliam alanÄ± olduÄŸuna dikkat çeken CoÅŸgun, “Biz söylemekten usanmadÄ±k. Maalesef kamu otoriteleri de yapmamakla ilgili azimlerinden vazgeçmediler. Burayla ilgili verilmiÅŸ bir belediye meclisi kararÄ± var. Bu karar yaklaÅŸÄ±k 35 aydÄ±r uygulanmÄ±yor. Kararla birlikte burada anÄ±t yapÄ±lmasÄ± gerekirken, sembolik anÄ±ta dahi tahammül edemiyorlar. Sivil insanlarÄ±n katledildiÄŸi yere anÄ±t yapÄ±lmasÄ±yla ilgili verilmiÅŸ idari kararlara raÄŸmen hâlâ bir çivi dahi çakÄ±lmamasÄ± noktasÄ±nda da mücadeleye devam edeceÄŸiz. 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸine randevu dahi vermeyen BüyükÅŸehir Beleyesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bizi duymayan kör, saÄŸÄ±r, dilsiz bir kamu otoritesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 3 yÄ±ldÄ±r devlete kamu sorumluluÄŸunu hatÄ±rlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu ülkenin bize ödeyemeyeceÄŸi kadar çok büyük bir borcu var. Hak savunucularÄ± olarak mücadele etmeye devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Katliamda hayatÄ±nÄ± kaybeden Dicle Deli’nin babasÄ± Faik Deli de katliamdan sonra yapÄ±lan sembolik anÄ±tÄ±n bile her seferinde saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Deli, “Ne önlem aldÄ±nÄ±z, hangi kamera kayÄ±tlarÄ±na bakÄ±p soruÅŸturma baÅŸlattÄ±nÄ±z? Her yÄ±l katliamÄ±n yÄ±l dönümünde aileler tartaklandÄ±. OlayÄ±n olduÄŸu gün yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n, canlarÄ±mÄ±zÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± gaz bombalarÄ±na aileler olarak biz de maruz kaldÄ±k. Buna hakkÄ±nÄ±z yok. Öldürebilirsiniz ama boyun eÄŸdiremezsiniz” diye konuÅŸtu. Deli, “Hangi gün acÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸtÄ±nÄ±z? Hangi sorumluluÄŸu olan kamu görevlisini getirip mahkemenin karÅŸÄ±sÄ±nda hesap sordunuz? Sahte demokrasi havariliÄŸiyle bizleri kandÄ±ramazsÄ±nÄ±z. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece 103 canÄ±n emanetini yerde bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 15:24

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