FoÃ§aâ€™da denize fuel oil bÄ±rakan gemide yeni araÅŸtÄ±rma yapÄ±lacak

FoÃ§a'da, denize fuel oil bÄ±rakan 'Harrier' isimli gemiyi uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z firma da araÅŸtÄ±racak.

Ä°zmir’in Foça ilçesinde, denize fuel oil bÄ±rakarak, kirliliÄŸe neden olduÄŸu belirlenen 'Harrier' isimli gemiyle ilgili TÜBÄ°TAK'tan sonra armatör ÅŸirketin yabancÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z firma tarafÄ±ndan da yeni araÅŸtÄ±rma yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. UluslararasÄ± deniz hukukuna göre, bu araÅŸtÄ±rmalar sonucu yakÄ±tÄ±n bu gemiden akÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tekrar saptanmasÄ±yla hem para cezasÄ±nÄ±n hem de milyonlarca lirayÄ± bulan temizleme masrafÄ±nÄ±n armatörden ya da baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± sigorta ÅŸirketinden tahsil edileceÄŸi öÄŸrenildi. Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±klarÄ± ortaya çÄ±kan mürettebattan HindistanlÄ± gemi kaptanÄ±nÄ±n ise ÅŸirkete verdiÄŸi ilk bilgide, yakÄ±tÄ±n denize basÄ±lmasÄ±ndan haberdar olmadÄ±klarÄ±nÄ±, bunun nasÄ±l olduÄŸunu bilmediklerini söylediÄŸi belirtildi.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, 30 AÄŸustos günü, denizde kaynaÄŸÄ± belirlenemeyen petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi. YaklaÅŸÄ±k 2,5 kilometrelik sahil ÅŸeridi sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle petrolle kaplandÄ±, siyaha büründü. KirliliÄŸin temizlenmesi için çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduÄŸu deniz kÄ±yÄ±sÄ± tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasÄ±ndan sonra çalÄ±ÅŸmalar kara bölümüne taÅŸÄ±ndÄ±.

Karadaki çalÄ±ÅŸmalara hala devam edilirken, kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi için sürdürülen araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda, fuel oil olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan yakÄ±tÄ±n, AliaÄŸa'daki gemi geri dönüÅŸüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemiden akÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. TÜBÄ°TAK'ta yapÄ±lan testler sonucu fuel oil olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan yakÄ±tÄ±n denize aktÄ±ÄŸÄ± belirlenen gemi için firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezasÄ± kesildi. Geminin yabancÄ± olan mürettebatÄ±nÄ±n ise Türkiyle'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Gemiye el koyulurken, giriÅŸ- çÄ±kÄ±ÅŸ yasaklandÄ±.

YENÄ°DEN ARAÅžTIRMA YAPILACAK

Denizi ve sahili kirleten gemiyle ilgili TÜBÄ°TAK'tan sonra armatör ÅŸirketin yabancÄ± olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla uluslararasÄ± baÄŸÄ±msÄ±z firma tarafÄ±ndan yeni araÅŸtÄ±rma yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. UluslararasÄ± deniz hukukuna göre, bu araÅŸtÄ±rmalar sonucu yakÄ±tÄ±n 'Harrier' isimli gemiden akÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kez daha saptanmasÄ±yla hem para cezasÄ±nÄ±n hem de milyonlarca lirayÄ± bulan temizleme masrafÄ±nÄ±n armatör ya da baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± sigorta ÅŸirketinden tahsil edileceÄŸi öÄŸrenildi.

KAPTAN, BÄ°LGÄ°SÄ°NÄ°N OLMADIÄžINI SÖYLEMÄ°Åž

Öte yandan kirlilikle ilgili temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve adli soruÅŸturma sürdürülürken, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ifadesini almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Hint gemi kaptanÄ±nÄ±n, ÅŸirket yetkililerine olayla ilgili açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Gemi kaptanÄ±nÄ±n, yakÄ±tÄ±n denize basÄ±lmasÄ±ndan haberdar olmadÄ±klarÄ±nÄ±, bunun nasÄ±l olduÄŸunu bilmediklerini söylediÄŸi öÄŸrenildi. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 14:35

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