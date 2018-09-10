Cumartesi Annelerinden, SÃ¼leyman Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

Cumartesi Anneleri, eylemlerini yasaklayÄ±p kendilerine hakaret eden Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Cumartesi Anneleri ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°stanbul Åžubesi, Galatasaray'daki oturma eylemlerinin 700'üncü haftasÄ±ndan itibaren baÅŸlayan yasak ve polis ÅŸiddetine karÅŸÄ± ÇaÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda suç duyurusunda bulundu.

Ä°stanbul Adliyesi önünde, "KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± aramaktan vazgeçemeyeceÄŸiz" pankartÄ± açan kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± "Hakaretlerini Soylu'ya iade ediyoruz", "Hukuk dÄ±ÅŸÄ± yasaklara hayÄ±r" dövizleri açtÄ±. AçÄ±klamaya HDP Milletvekilleri Ahmet ÅžÄ±k, Ali KenanoÄŸlu, Saruhan Oluç katÄ±ldÄ±.

‘ANAYASA VE YASALARA AYKIRI’

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi(Ä°HD) Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Av. Gülseren Yoleri, 700. hafta eylemindeki polis saldÄ±rÄ±sÄ± ve gözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda uygulanan ÅŸiddeti aktararak, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na yönelik açÄ±klamalarÄ±na tepki gösterdi. Yoleri, yasak ve gözaltÄ±nda yaÅŸanan kötü muamelenin anayasaya ve uluslararasÄ± yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ancak üç haftadÄ±r yasaÄŸÄ±n devlet tarafÄ±ndan sürdürüldüÄŸünü söyledi. Yoleri, "Üç ayrÄ± suç duyurusu gerçekleÅŸtirdik. Ä°lk olarak Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun hakaret ve tahrik içerikli açÄ±klamalarÄ± için suç duyurusunda bulunduk. Galatasaray MeydanÄ±nda hiçbir suç iÅŸlenmiyor. 'KiÅŸinin hatÄ±rasÄ±na hakaret edilmiÅŸtir' ve 700. hafta eylemine yönelik yasak kararÄ± ve polis ÅŸiddeti nedeniyle sorumlular hakkÄ±nda suç duyurusu yaptÄ±k" diye konuÅŸtu.

‘TEK MUHATABIMIZ ERDOÄžANDIR’

Ä°HD Istanbul Åžubesi gözaltÄ±nda kayÄ±plara karÅŸÄ± komisyon adÄ±na konuÅŸan Sebla Arcan, "KayÄ±p yakÄ±nlarÄ± 23 yÄ±ldÄ±r bu mücadeleyi sürdürüyor. 699 hafta boyunca hiçbir sorun yaÅŸanmamÄ±ÅŸ bir eylemden bahsediyoruz. Türkiye'nin en uzun eylemi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eylemde hiçbir suç unsuru yoktur" dedi. 2011 yÄ±lÄ±nda dönemin BaÅŸbakanÄ± ErdoÄŸan ile yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeyi hatÄ±rlatan Arcan, "ne deÄŸiÅŸti" diye sorarak, muhataplarÄ±nÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan olduÄŸunu söyledi. Arcan, "Biz devletin inkar edemeyeceÄŸi ÅŸekilde gerçekleri ortaya koyuyoruz. Bizim anlattÄ±klarÄ±mÄ±z gerçek ve hakikat bundan korkuyorlardÄ±" diye konuÅŸtu. Arcan, 23 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi bundan sonra da yasaklara raÄŸmen mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladÄ±.

'BEN ANAYIM ANA'

GözaltÄ±nda kaybedilen Murat YÄ±ldÄ±z'Ä±n annesi Hanife YÄ±ldÄ±z da, Soylu'nun hakaretlerine tepki göstererek ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bizim haklÄ± davamÄ±z var ve kimse bunu engelleyemez. Biz davamÄ±zÄ±nda kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±nda yanÄ±ndayÄ±z. Ben anayÄ±m ana. OÄŸluma ne oldu öÄŸrenmek istiyorum."

'ADALET Ä°STÄ°YORUM ADALET ADALET...'

GözaltÄ±nda kaybedilen Hasan Ocak'Ä±n annesi Emine Ocak da oÄŸlunun hiçbir suçu olmadan katledildiÄŸini ifade ederek, "ÇocuÄŸumun hiçbir suçu yoktu. AlÄ±yorlar, öldürüyorlar, ormana atÄ±yorlar. Hadi söylesinler neden böyle yaptÄ±lar? Bize neden kötü sözler söylüyorlar. Adalet istiyorum adalet adalet. Benim yerim GalatasaraydÄ±r."

'BURADAKÄ° ANALARIN GÖZYAÅžLARÄ° DINENE KADAR MÜCADELE EDECEÄžÄ°M'

GözaltÄ±nda kaybedilen Cemil KÄ±rbayÄ±r'Ä±n kardeÅŸi Fatma KÄ±rbayÄ±r yÄ±llardÄ±r abisini aradÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak kendilerinin "terörist" ilan edilmesine tepki gösterdi. KÄ±rbayÄ±r, "Buradaki analarÄ±n gözyaÅŸlarÄ± dinene, abimin ve bütün kayÄ±plarÄ±n kemikleri bulunana kadar" mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladÄ±. KÄ±rbayÄ±r'Ä±n kardeÅŸi Mikail KÄ±rbayÄ±r da haksÄ±zlÄ±klara karÅŸÄ± tavÄ±r aldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek yakÄ±nlarÄ±nÄ±nÄ±n devlet görevlileri tarafÄ±ndan gözaltÄ±nda katledilip bedenlerinin kaybedildiÄŸini belirtti. KÄ±rbayÄ±r, "Bu suçsa bu suçu ölene kadar iÅŸlemeye devam edeceÄŸiz" dedi.

'KAYIPLARIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEÄžIZ'

GözaltÄ±nda kaybedilen Hayrettin Eren'in kÄ±z kardeÅŸi Ä°kbal Eren, Galatasaray MeydanÄ±'nda vicdanlara seslenip adalet aradÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Eren, 700. haftada gelen yasak kararÄ± ile hakikatin üstünü örtmeyeceklerini ve bu mücadelenin engellenemeyeceÄŸini vurguladÄ±. GözaltÄ±nda kaybedilen Fehmi Tosun'un eÅŸi HanÄ±m Tosun ise 699 hafta kimseye hakaret etmediklerini ifade etti. Kendilerine yapÄ±lan hakareti sahiplerine iade ettiklerini söyleyen Tosun, "Biz haklÄ±yÄ±z, bu hak gücümüzle meydanlarda olmaya, kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± aramaya devam edeceÄŸiz" dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Cumartesi Anneleriâ€™nin 701. haftasÄ±: KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na engelleme

Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray MeydanÄ± yine yasak!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 14:30

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