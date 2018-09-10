Ã‡HD'lilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada jandarma tutuklu avukatlara saldÄ±rdÄ±

Ã‡aÄŸdaÅŸ HukukÃ§ular DerneÄŸi (Ã‡HD) 17â€™si tutuklu 18 avukat 1 yÄ±l sonra hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.Â

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Tutuklu avukatlardan BarkÄ±n Timtik, Oya Aslan ve Özgür YÄ±lmaz’Ä±n “örgüt yöneticiliÄŸi” 17 avukatÄ±n ise “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸma, Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan BakÄ±rköy Adliyesi’ndeki Konferans Salonunda görüldü. Tutuklu avukatlar salona getirilirken, “Devrimci avukatlar susturulamaz” sloganÄ± attÄ±lar. Tutuklu avukatlar, Ahmet MandacÄ±, Aycan Çiçek, AyÅŸegül ÇaÄŸatay, Aytaç Ünsal, BarkÄ±n Timtik, Behiç AÅŸçÄ±, Didem Baydar Ünsal, Ebru Timtik, Engin GökoÄŸlu, Naciye Demir, Özgür YÄ±lmaz, Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, Süleyman Gökten, Åžükriye Erden, YaÄŸmur Ererken, Yaprak Türkmen, Zehra Özdemir ve tutuksuz avukat Ezgi ÇakÄ±r duruÅŸma salonuna getirildi. Bine yakÄ±n avukatÄ±n vekalet verdiÄŸi duruÅŸmada yüzlerce avukat, meslektaÅŸlarÄ±nÄ± savunmak için hazÄ±r bulundu. Dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan 20 avukattan 17’si tutuklu, 1’i tutuksuz yargÄ±lanÄ±rken 2 avukat hakkÄ±nda da yakalama kararÄ± buluyor.

SOMA AÄ°LELERÄ° DE DURUÅžMAYI Ä°ZLEDÄ°

DuruÅŸmayÄ± milletvekilleri, uluslararasÄ± heyetler ve tutuklu avukatlarÄ±n davalarÄ±nÄ± takip ettiÄŸi müvekkilleri de izledi. Soma KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren madencilerin aileleri, KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, Berkin Elvan’Ä±n annesi Gülsüm Elvan, Hasan Ferit Gedik’in annesi, HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Züleyha Gülüm, Mensur IÅŸÄ±k, Oya Ersoy, HDP Milletvekili, Ahmet ÅžÄ±k, TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto, CHP milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, Ali Haydar Hakverdi, EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, Ä°stanbul Barosu BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu, Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± Hakan Canduran, DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Ahmet Özmen, Adana Barosu BaÅŸkanÄ± Veli Küçük, Van Barosu BaÅŸkanÄ± Murat Timur, Sakarya Barosu BaÅŸkanÄ± Zafer Kazan, Dünyada Demokrasi ve Ä°nsan HaklarÄ± Ä°çin AvrupalÄ± Hukukçular BirliÄŸi (ELDH), UluslararasÄ± Demokrat Hukukçular BirliÄŸi (IADL), Savunma HaklarÄ± ve Avukatlara KarÅŸÄ± SaldÄ±rÄ±lar Ä°çin Dünya Gözlem Örgütü (IDHAE), Asya ve Pasifik Avukatlar Konfederasyonu (COLAP), AvrupalÄ± Demokrat Avukatlar (AED), Viyana Barosu, Paris Barosu avukatlarÄ± ve Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer’in de aralarÄ±nda olduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi duruÅŸmayÄ± izledi. DuruÅŸma salonu kapasitesini aÅŸÄ±nca aralarÄ±nda avukatlarÄ±n da bulunduÄŸu birçok kiÅŸi ayakta kaldÄ±. Bunun üzerine avukatlar, “güvenlik” amacÄ±yla duruÅŸma salonunda oturan TEM polislerinin çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Polislerin çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸma düzeni oluÅŸturularak yargÄ±lanan avukatlarÄ±n kimlik tespiti yapÄ±ldÄ±.

DAVANIN DURDURULMA TALEBÄ° REDDEDÄ°LDÄ°

Kimlik tespitinden sonra Avukat AyÅŸe Acinikli iddianamenin özetinin okunmasÄ±na geçilmeden söz alarak, sanÄ±klarÄ±n tamamÄ±nÄ±n avukat olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±: “AvukatlÄ±k MevzuatÄ± ve uluslararasÄ± hukukta savunma dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan verilen haklar var. SoruÅŸturma ve kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda uyulmasÄ± gereken bir takÄ±m usuller var ve bu kurallara uyulmadÄ±. MeslektaÅŸlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamalarÄ± dahi suçlamaya dönüÅŸtürüldü.” Acinikli, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan avukatlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ± için soruÅŸturma izni alÄ±nmasÄ±nÄ±, bu süre zarfÄ±nda durma kararÄ± verilerek tutuklu avukatlarÄ±n tahliyesini talep etti. Ara kararÄ± oluÅŸturan mahkeme, dosyada terör örgütü suçlamasÄ± olduÄŸu ve AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanan suç olduÄŸunu belirterek talebi reddetti. DuruÅŸmaya SEGBÄ°S sistemi çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için 45 dakika ara verildi.

JANDARMA TUTUKLU AVUKATLARA SALDIRDI

duruÅŸma devam ederken avukatlar ile jandarma arasÄ±nda çÄ±kan tartÄ±ÅŸmaya, diÄŸer avukatlar tepki gösterdi ve jandarmalar sanÄ±klara ve araya girmeye çalÄ±ÅŸan vekillere saldÄ±rdÄ±. Bu sÄ±rada salonda bulunan baÅŸkan arbede yaÅŸanÄ±nca dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±. Jandarma amiri kelepçelerin takÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Bunun üzerine salondan “Devrimci avukatlar onurumuzdur” sloganlarÄ± yükseldi.

Çevik Kuvvet polisleri duruÅŸma salonunun önünde önlem aldÄ±, bi süre sanÄ±k avukatlarÄ± içeri alÄ±nmadÄ±.

'DARBEDÄ°LDÄ°K, TEKMELENDÄ°K'

Tutuklu avukatlardan Aytaç Ünsal söz aldÄ±: “Biz bu duruÅŸmanÄ±n devam etmesini istiyoruz. Ama benim düÄŸmem koptu, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z darbedildi, yerlerde tekmelendi. Sebebi de iki arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n birbiriyle selamlaÅŸmak istemesi. Bizim kelepçelenmemiz istedi. Biz buraya derdimizi anlatmaya, savunma yapmaya geldik. Salonun denetimi jandarmada. Jandarmalarca dakikalarca, yerlerde tekmelendik, gözlüklerimiz parçalandÄ±. Åžu an burada deÄŸiller fakat bize iÅŸkence edenlerden biri de jandarma amiydi. OnlarÄ±n kimlik tespitinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. GüvenliÄŸi ve düzeni bozan jandarma ekibi.” dedi.

Bu sÄ±rada sanÄ±k avukatlarÄ± duruÅŸma salonuna girince mahkeme baÅŸkanÄ± Kadri Alpar avukatlara “Siz niye dÄ±ÅŸarÄ±dasÄ±nÄ±z” diye sordu. Avukatlar ise dÄ±ÅŸarÄ±daki güvenlik görevlilerince salona alÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar içeri alÄ±nmayan tüm avukatlarÄ±n duruÅŸmaya alÄ±nmasÄ± için talimatta bulundu. Mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar, “Güzel giden bir duruÅŸma düzenimiz vardÄ± kargaÅŸa oldu. Herkes birbirini döverse buranÄ±n hali ne olur” diyerek sükunet telkininde bulundu.

Avukat Bahri Belen, “Jandarma görevlileri mevzuat ve talimatÄ±nÄ±z olmaksÄ±zÄ±n hareket ettiler. Burada jandarmaya müdahale etmemek için çaresiz kaldÄ±k. Lütfen jandarmaya sizin talimatÄ±nÄ±z olmaksÄ±zÄ±n bu ÅŸekilde müdahalede bulunamayacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar, jandarmaya lavabo ve tuvalet konusunda gereken düzeni saÄŸlamasÄ± konusunda telkinde bulundu.

‘MAHKEME SÜSÜ VERÄ°LMÄ°Åž HALÄ°NÄ°Z VAR’

DuruÅŸmanÄ±n öÄŸleden sonraki kÄ±smÄ±nda tutuklu avukatlar, “Kahrolsun faÅŸizm yaÅŸasÄ±n mücadelemiz”, “GözaltÄ±lar, tutuklamalar, baskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±ramaz” sloganlarÄ±yla mahkeme salonuna girdiler. DuruÅŸma tutuklu avukat Selçuk KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n savunmasÄ±yla baÅŸladÄ±. KozaÄŸaçlÄ± savunmasÄ±nÄ±n büyük bir bölümünü yargÄ± düzeni eleÅŸtirisine ayÄ±rdÄ±. Silivri’de 1 senendir 12 metre karelik hücrede tutulan KozaÄŸaçlÄ±, yargÄ±landÄ±klarÄ± dosya üzerine konuÅŸmayÄ± faydasÄ±z bulduÄŸunu söyledi. DosyanÄ±n çok kötü hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KozaÄŸaçlÄ±, “Dava dosyasÄ±’ olduÄŸu yanÄ±lsamasÄ± yaratÄ±lmÄ±ÅŸ. Türk ceza adalet sisteminin sanÄ±ÄŸÄ± koruyabileceÄŸine inanmÄ±yorum. Bu inancÄ±mÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirdim. Mahkemeniz özelinde konuÅŸmuyorum. Ancak mahkeme karÅŸÄ±sÄ±nda bulunduÄŸuma inanmÄ±yorum. Mahkeme deÄŸilsiniz. Daha çok mahkeme süsü verilmiÅŸ bir haliniz var. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z saraylarda 37 tane aÄŸÄ±r ceza mahkemesi kuracak kadar metastaz yaptÄ±ysa adalet, bu hasar belirtisidir” dedi.

‘AVUKATLIK MESLEÄžÄ° YARGILANIYOR’

Adaletin bir kokuÅŸma içinde olduÄŸunu ifade eden KozaÄŸaçlÄ±, iddianamede “müvekkillerine susma hakkÄ± kullandÄ±rtmasÄ±” gibi mesleki bir faaliyetten suçlandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Müvekkillerinin susma hakkÄ± kullanmasÄ±nÄ±n sorumlusunun kendisi olduÄŸunu kaydeden KozaÄŸaçlÄ±, “Müvekkillerim susma hakkÄ± kullandÄ±ysa bunun sorumlusu benim. DosyayÄ± göstermezlerse hiçbir müvekkilime ifade verdirmem. Çünkü doÄŸru düzgün soruÅŸturma yapacaksÄ±nÄ±z. Müvekkillerin aÄŸzÄ±ndan hile, tehdit ve iÅŸkence ile söz alÄ±nÄ±yor, itiraf diye yazÄ±lÄ±yor. Bizim ÅŸahsÄ±mÄ±zda avukatlÄ±k mesleÄŸini yargÄ±lÄ±yorsunuz. Burada 5 gün boyunca bu konuÅŸulacak. YargÄ±çlar avukatlÄ±k sevmez. SavcÄ±lar hiç sevmez, polisler nefret eder.” diye konuÅŸtu.

‘DÜZMECE DELÄ°LLERLE TUTUKLAYAN HAKÄ°MLER ADALET YOK DÄ°YE AÄžLIYOR’

ÖÄŸleden önce duruÅŸma salonunda bulunan TEM Åžube polislerinden ikisinin gözaltÄ±nda tutulduÄŸu sÄ±rada kendisini yere yatÄ±rÄ±p zorla parmak izi aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan KozaÄŸaçlÄ±, “64 kere yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±ktÄ±m. 200’ün üzerinde kez parmak izi verdim. Köprünün altÄ±ndan kaçÄ±rdÄ±lar beni. Ne iÅŸinize yarayacak benim parmak izim?” diye sordu. KozaÄŸaçlÄ±, “Avukat hakikat iliÅŸkisi, haysiyet iliÅŸkisidir. Bizler bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z/yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için deÄŸil, bir ÅŸey olduÄŸumuz/olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için yargÄ±lanÄ±yoruz. Ä°stanbul 18 AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki delillerden baÅŸka bir delil yok. SavcÄ± o dosyaya çok heveslenmiÅŸ ancak o dosyayÄ± hazÄ±rlayanlar evrakta sahtecilikten tutuklandÄ±. SavcÄ±ya da söyledim heveslenme onlar benim yanÄ±mda yatÄ±yor dedim.

Beni daha önce sahte düzmece evraklarla beni 14 ay hapse mahkum edenlerle aynÄ± koridordayÄ±m Silivri’de. Her gün, ‘adalet yok, hukuk yok’ diye aÄŸlÄ±yorlar. Siyasi dava avukatÄ± olarak devletin yanÄ±na geçmemizi mi istiyorsunuz? Müvekkillerin emniyette dövülmelerine ses çÄ±karmayalÄ±m mÄ±? Meslek hayatÄ±m boyunca 500 tane yasa dÄ±ÅŸÄ± örgüt üyesine seni ben buradayken dövemezler dedim. Ben buradayken sana bir ÅŸeyler imzalayamazlar dedim. Bu kiÅŸiler devlete zarar vermiÅŸ midir bilmiyorum avukatÄ±m ben iÅŸimi yapÄ±yorum. Sizin tahliye ettiÄŸiniz katiller adam öldürdüÄŸünde eyvah biz ne yaptÄ±k çÄ±karmasaydÄ±k keÅŸke yatÄ±yordu ne güzel diyor musunuz?” dedi.

‘VAROÅž MAHKEMELER’

“Örgüt üyesine benzetmenizi anlarÄ±m ama üyelikle suçlamanÄ±zÄ± anlamam çünkü bu siyasi ceza avukatlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lamaz demektir.” diyen KozaÄŸaçlÄ± ÅŸöyle devam etti: “Bir madende 301 kiÅŸi ölürse o gün bugündür bedel almaksÄ±zÄ±n bütün gücümle mücadele ettim. 4 yÄ±ldÄ±r omuz omuza dövüÅŸüyoruz. Utanmadan bu avukat kendini meÅŸru göstermek için bu iÅŸleri yapÄ±yor diyor savcÄ±. Bu varoÅŸ bir yargÄ±lama. Bizim de hak ettiÄŸimiz bu çünkü gecekondularda yaÅŸayan halkÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Bir mahkeme baÅŸkanÄ± parlamento dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Bir mahkeme AYM kararÄ±nÄ± uygulamadÄ±. Böyle avangard kararlarÄ±n sebebi böyle varoÅŸ mahkemeler olmanÄ±z. Federal bir hukuk yok.”

‘REÄ°NA KATLÄ°AMCISININ AVUKATININ ADI BÄ°LÄ°NMÄ°YOR’

KozaÄŸaçlÄ± savunmasÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde tamamladÄ±: “KaldÄ±ÄŸÄ±m cezaevinde 50 kiÅŸiyi öldürmüÅŸ Reina katliamcÄ±sÄ± yatÄ±yor. AvukatÄ±nÄ±n adÄ± bilinmiyor. Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeylerin hepsini o da yapÄ±yor. Ä°hbar için söylemiyorum bunu. Müvekkillerimin kriminal ÅŸiddet uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Devleti korkutan ÅŸey DHKP-C'nin silahlarÄ± deÄŸil, DHKP-C'nin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m. Siyasi dava avukatlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için deÄŸil onurlu avukatlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için 3 yÄ±lda bir topluyorlar bizi. ÅžahsÄ±nÄ±za deÄŸil ancak sisteminize güvenmiyorum. VereceÄŸiniz en uzun tutukluluÄŸa tahammül gösteririm. Bugüne kadar yetiÅŸtirdiÄŸim stajyerlerin yüzde 1'i söylediÄŸimi yaparsa bizim geleneÄŸimiz bitmez. Asla yÄ±lmayÄ±z. UmarÄ±m sizler için hayat daha iyi olur. Güvensiz görünüyor adalet sistemi. Kolluktan mahkeme baÅŸkanÄ±na kadar endiÅŸeli görünüyor. EndiÅŸelenecek çok ÅŸeyimiz var o yüzden adalet sistemine yapÄ±lanÄ± unutturmayÄ±z.”

JANDARMALAR TUTUKLU AVUKATLARI DARBETTÄ°

KozaÄŸaçlÄ± savunmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra SEGBÄ°S kaydÄ±nÄ±n yenilenmesi için duruÅŸmaya ara verildi. Tutuksuz avukat Ezgi ÇakÄ±r, tutuklu meslektaÅŸlarÄ±yla konuÅŸtuÄŸu sÄ±rada asker müdahale etti. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda asker ÇakÄ±r’Ä± itince diÄŸer tutuklu avukatlar tepki gösterdi. Jandarmalar sanÄ±klarÄ± ve araya girmeye çalÄ±ÅŸan vekilleri darbetti. Jandarma amiri baÄŸÄ±rarak tutuklu avukatlara kelepçelerin takÄ±lmasÄ± emrini verdi. Bunun üzerine salondan “Devrimci avukatlar onurumuzdur” sloganlarÄ± yükseldi. Öte yandan 10 dakikalÄ±k kayÄ±t yenileme sÄ±rasÄ±nda salondan çÄ±kan avukatlar güvenlik görevlilerince salona alÄ±nmadÄ±.

'TEKMELENDÄ°K, YUMRUK YEDÄ°K, GÖZLÜKLERÄ°MÄ°Z PARÇALANDI’

Mahkeme heyeti salona girdiÄŸinde tutuklu avukatlardan Aytaç Ünsal söz aldÄ±: “Biz bu duruÅŸmanÄ±n devam etmesini istiyoruz. Ama benim düÄŸmem koptu, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z darbedildi, yerlerde tekmelendi. Sebebi de iki arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n birbiriyle selamlaÅŸmak istemesi. Bizim kelepçelenmemiz istedi. Biz buraya derdimizi anlatmaya, savunma yapmaya geldik. Salonun denetimi jandarmada. Jandarmalarca dakikalarca, yerlerde tekmelendik, gözlüklerimiz parçalandÄ±. Åžu an burada deÄŸiller fakat bize iÅŸkence edenlerden biri de jandarma amiydi. OnlarÄ±n kimlik tespitinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. GüvenliÄŸi ve düzeni bozan jandarma ekibi.” dedi.

‘JANDARMA GÖREVLÄ°LERÄ° MEVZUAT DIÅžI DAVRANDI’

Bu sÄ±rada sanÄ±k avukatlarÄ± duruÅŸma salonuna girince mahkeme baÅŸkanÄ± Kadri Alpar avukatlara “Siz niye dÄ±ÅŸarÄ±dasÄ±nÄ±z” diye sordu. Avukatlar ise dÄ±ÅŸarÄ±daki güvenlik görevlilerince salona alÄ±nmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar içeri alÄ±nmayan tüm avukatlarÄ±n duruÅŸmaya alÄ±nmasÄ± için talimatta bulundu. Mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar, “Güzel giden bir duruÅŸma düzenimiz vardÄ± kargaÅŸa oldu. Herkes birbirini döverse buranÄ±n hali ne olur” diyerek sükunet telkininde bulundu. Avukat Bahri Belen, “Jandarma görevlileri mevzuat ve talimatÄ±nÄ±z olmaksÄ±zÄ±n hareket ettiler. Burada jandarmaya müdahale etmemek için çaresiz kaldÄ±k. Lütfen jandarmaya sizin talimatÄ±nÄ±z olmaksÄ±zÄ±n bu ÅŸekilde müdahalede bulunamayacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Alpar, jandarmaya lavabo ve tuvalet konusunda gereken düzeni saÄŸlamasÄ± konusunda telkinde bulundu.

‘AVUKATLIK YAPMAK DÄ°YE SUÇ MU VAR’

Daha sonra tutuklu avukatlardan Ahmet MandacÄ±’nÄ±n savunmasÄ±na geçildi. MandacÄ±, soruÅŸturma dosyasÄ±ndaki tanÄ±k Berk Ercan ile ilgili haber yaptÄ±ÄŸÄ± için 2 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± alan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan CoÅŸkun nezdinde mesleÄŸini onurluca yapan tüm gazetecileri selamladÄ±. MandacÄ± “Biz de mesleÄŸimizi onurluca yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için hapishanedeyiz.” dedi. Ä°ktidarÄ±n kendi polisini ve sermayesini yarattÄ±ÄŸÄ± gibi kendi avukatÄ±nÄ± da yaratmak istediÄŸini savundu. Ä°ktidarÄ±n avukatÄ± kalÄ±bÄ±na girmedikleri için hedef olduklarÄ±nÄ± kaydeden MandacÄ±, “KolluÄŸun makul ÅŸüphe nedeniyle iÅŸlem yaptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerin yüzde 87’si beraat ediyor. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlem sonucu yaratÄ±lan algÄ± neyse kiÅŸinin aldÄ±ÄŸÄ± ceza odur. Bu adli suçlarda böyledir ancak siyasi suçlarda iÅŸlemez. Bu istatistiklerle kimse kolluÄŸa güvenmemizi bekleyemez. Operasyonda evim basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda narkotik yelekli polisler vardÄ±. KomÅŸum terör olsun da uyuÅŸturucu olmasÄ±n, dedi. Çünkü herkes Atilla TaÅŸ dahi terör suçlusu. Terör suçlamasÄ± artÄ±k laçkalaÅŸtÄ±. Gerçek bir ceza yargÄ±lamasÄ± suçun bireyselliÄŸine, eÅŸitliÄŸe dayanÄ±r. Siz büroda çalÄ±ÅŸanÄ±, staj yapanÄ±, büroya selam vereni tutukladÄ±nÄ±z. 20 kiÅŸi için tek kiÅŸinin ‘Bu büroda avukatlÄ±k yapar.’ beyanÄ±yla dava açtÄ±nÄ±z. Ä°ddianame tamamen soyut iddialara dayanÄ±yor. Örgüt avukatÄ± olsak ne olur? AvukatlÄ±k yapmakla örgüt üyesi olunmaz. AvukatlÄ±k yapmak diye bir suç mu var?” diye konuÅŸtu.

MandacÄ±’nÄ±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmaya ara veren mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± yarÄ±na erteledi.

Ã‡HD BaÅŸkanÄ± dahil 9 avukat tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 20:02

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