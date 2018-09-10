Tacikistan'da din adamlarÄ±, Lenin heykelini restore ettirdi

Tacikistan'da MÃ¼slÃ¼man din adamlarÄ±, camilerde topladÄ±klarÄ± haftalÄ±k baÄŸÄ±ÅŸlarla Lenin heykelini restore ettirdi.

Tacikistan'Ä±n güneyindeki Müslüman din adamlarÄ±nÄ±n camilerde topladÄ±klarÄ± haftalÄ±k baÄŸÄ±ÅŸlarla Lenin heykelini restore ettikleri belirtildi.

BBC Türkçe'nin Radio Liberty'nin Tacikçe Servisi olan Radio Ozodi'den yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Lenin'in Åžaruz kentinin merkezinde bulunan heykeli iki yÄ±l önce kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerce devrilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda eli kÄ±rÄ±lan heykele yeniden el yapÄ±lÄ±rken Lenin altÄ±n rengine boyandÄ±.

Åžaruz Kent Konseyi'nden Mehriniso Rajabova, heykeli restore ettirmek için para toplama fikrini imamlarÄ±n kent yönetimine getirdiÄŸini söyledi ve "Heykeli tamir ettirdiler, heykel etrafÄ±ndaki parkÄ± da elden geçirdiler ve fÄ±skiyeleri yaptÄ±rdÄ±lar" dedi.

Radio Ozodi'ye konuÅŸan bir imam, restorasyonun maliyetini açÄ±klamasa da her caminin haftada 100 dolar baÄŸÄ±ÅŸ topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Åžaruz'daki Lenin heykeli Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler BirliÄŸi döneminde 1980 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Tacikistan, SSCB'nin yÄ±kÄ±lmasÄ± sonrasÄ± 1991'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 14:04

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