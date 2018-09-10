Pendik'teki lisede niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± rehin alan zanlÄ± tutuklandÄ±

Pendik YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok ProgramlÄ± Anadolu Lisesi'nde stajyer memur olan kadÄ±n çalÄ±ÅŸan, uzman erbaÅŸ niÅŸanlÄ±sÄ± tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ±. BirliÄŸinden kaçtÄ±ÄŸÄ± belirtilen uzman erbaÅŸÄ±n 1.5 saat sonra teslim olmasÄ±yla kriz sona erdi. ZanlÄ± ertesi gün savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, "KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" suçlamasÄ±yla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" suçundan sevk edildiÄŸi mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. Umut Demirkaya sorgusunda, niÅŸanlÄ±sÄ± Hümeyra K.'nÄ±n kendisinden gizli sosyal medya hesabÄ± olduÄŸunu öÄŸrenince birliÄŸinden izin alÄ±p Ä°stanbul'a geldiÄŸini, niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± okula gittiÄŸini, tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, farkÄ±nda olmadan cebindeki bÄ±çaÄŸÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "SuçlamayÄ± bu ÅŸekilde kabul ediyorum. PiÅŸmanÄ±m" dedi.

OLAY NASIL GERÇEKLEÅžTÄ°?

Polise, Pendik YeniÅŸehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok ProgramlÄ± Anadolu Lisesi'nde rehin alma ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±.

Lise personeli kadÄ±nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± tarafÄ±ndan rehin alÄ±narak tuvalete kilitlendiÄŸi belirtildi. Umut D. birliÄŸinden kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, niÅŸanlÄ±sÄ± Hümeyra K'yÄ± bÄ±çak zoruyla rehin aldÄ±.

Bunun üzerine kadÄ±nÄ± rehin alan ÅŸahsÄ± ikna etmek için müzakereci ve özel harekat polisleri de okula geldi.

Özel harekat polisleri, güvenlik gerekçesiyle okuldaki görevlileri, öÄŸrenci velilerini bina dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kartÄ±rken, bahçedeki gazetecileri de olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

TESLÄ°M OLDU

Uzman erbaÅŸÄ±n 1.5 saat sonra teslim oldu.

TUTUKLAMA TALEBÄ°

GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±, ertesi gün emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

SoruÅŸturmayÄ± yürüten Ä°stanbul Anadolu Adalet SarayÄ±'na getirilen Umut D., soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ± tarafÄ±ndan sorgulandÄ±ktan sonra, "KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" suçundan tutuklanmasÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ALDATMA BAHANESÄ° ÖNE SÜRDÜ

NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± okula gittiÄŸini, gizli hesabÄ± nedeni ile okulun tuvaletinde tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Umut Demirkaya, "Neden beni aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. Beni suçladÄ± ve sinirlendi. Cebimde bÄ±çak vardÄ±, elimi cebime soktum. Tuvalete bir öÄŸretmen geldi. FarkÄ±nda olmadan bÄ±çaÄŸÄ± cebimden çÄ±kardÄ±m. BÄ±çak yere düÅŸtü. ÖÄŸretmene çÄ±kmasÄ±nÄ± söyledim, çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. KapÄ±yÄ± kapattÄ±m. BÄ±çaÄŸÄ± da yere atmÄ±ÅŸtÄ±m, amacÄ±m müÅŸtekiyi bÄ±çakla korkutmak deÄŸildi. Bu sÄ±rada polisler geldi, polisler girmesin diye müÅŸteki silahÄ± var diye baÄŸÄ±rdÄ±. ÇantanÄ±n askÄ±sÄ± ile boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kmadÄ±m. MüÅŸtekiyi bÄ±raktÄ±m polislere teslim oldum. SuçlamayÄ± bu ÅŸekilde kabul ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Umut D., savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma" suçundan tutuklanmasÄ± talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edildi. Hakimlik sorgusunda, "Üzerime atÄ±lÄ± suçlamayÄ± kabul ediyorum, piÅŸmanÄ±m" diyen Umut Demirkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 13:29

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