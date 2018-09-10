Manisa'daki TOKÄ° maÄŸdurlarÄ± muhatap bulamÄ±yor

Manisaâ€™da yapÄ±lan TOKÄ° konutlarÄ±, hak sahiplerine eksiklikleri tamamlanmadan verildi. Eksiklerin giderilmesini isteyen yurttaÅŸlar muhatap bulamÄ±yor.

Manisa’nÄ±n Yunusemre Belediyesi ile TOKÄ° ortaklÄ±ÄŸÄ±yla dar gelirli aileler için ‘Örnek proje’ sloganÄ±yla hayata geçirilen Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesinin ilk etabÄ± hak sahiplerine teslim edildi. Birinci etap teslim edilmesine raÄŸmen eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, ulaÅŸÄ±m ve yapÄ±sal problemlerin devam etmesi konut sahipleri tarafÄ±ndan protesto edildi. Akgedik TOKÄ° ofisi önünde bir araya gelen hak sahipleri, belediye ve TOKÄ° yetkililerinin eksiklikleri tamamlamadan sözleÅŸmeleri kendilerine imzalatarak aidat ödemelerini almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘ULAÅžTIÄžIM YETKÄ°LÄ°LER ENGELLEDÄ°’

Eylemde konuÅŸan ev sahibi Meral Renda, günlerdir sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için TOKÄ° ofisi, Yunusemre Belediyesi ve müteahhit firma ALBA Ä°nÅŸaat arasÄ±nda gidip geldiklerini ancak muhatap bulamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. OturduÄŸu konutta birçok eksik olduÄŸunu vurgulayan Renda, “Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan biriyim. Åžimdi evden çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸsam 800 TL taksit ve aidat yatÄ±rmak zorundayÄ±m bu yüzden çÄ±kÄ±p gidemiyoruz. Sosyal medya üzerinde yetkililere ulaÅŸtÄ±m ve evimin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± attÄ±m onlar beni dinlemeden engellediler. Bizi dinleyen sorunlarÄ±mÄ±zÄ± çözecek tek muhatapla karÅŸÄ±laÅŸamÄ±yoruz, bir an evvel bu sorunlarÄ±n çözülmesini istiyoruz” dedi.

EN YAKIN OKUL 10 KM UZAKLIKTA

MaÄŸdur edilen diÄŸer bir hak sahibi olan Hüseyin Duman ise, konutlardaki yapÄ±sal sorunlarÄ±n yanÄ±nda bir kaç gün sonra baÅŸlayacak eÄŸitim sorunlarÄ±nÄ± da dikkat çekti. Yetkililerin 10 kilometre uzaklÄ±ktaki YaÄŸcÄ±lar Ä°lköÄŸretim Okulunu adres gösterdiÄŸini söyleyen Duman, “Okul müdürü ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmede ‘Okulun kapasitesinin yetersiz olduÄŸunu eÄŸitim kalitesinin düÅŸeceÄŸini hatta öÄŸretmenler odasÄ±nÄ±n bile sÄ±nÄ±fa dönüÅŸtürüldüÄŸünü’ aktardÄ±. Servis ihalesinin iki ayÄ± bulabileceÄŸi söyleniyor. Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü bizi belediyeye yönlendirirken, belediye yetkilileri ise bu sorunlarÄ±n muhatabÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor. Bu eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k, temizlik sorunlarÄ±nÄ±n hemen çözülmesi gerekiyor. Bize en yakÄ±n saÄŸlÄ±k ocaÄŸÄ± bile 10 kilometre uzaklÄ±ktadÄ±r” diye konuÅŸtu. (Manisa/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 14:00

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