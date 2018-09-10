CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer:Â Kitap, gazete, dergi okumak lÃ¼ks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaÃ§tÄ±r.

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, "KaÄŸÄ±t sorunu devam ederse, insanlarÄ±n kitap, dergi, gazete okuyamamalarÄ± ülkemizi karanlÄ±ÄŸa sürükleyecektir. Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaçtÄ±r" dedi.

ÇakÄ±rözer, Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ ile Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n döviz kuruna baÄŸlÄ± olarak artmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

BazÄ± gazetelerin pazar günleri çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸünü, önlemlerin alÄ±nmamasÄ± halinde birçok gazetecinin iÅŸsiz kalacaÄŸÄ±nÄ±, okuma kültürünün azalacaÄŸÄ±nÄ±, matbaacÄ±larÄ±n ve yayÄ±ncÄ±larÄ±n büyük sorunlar yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden ÇakÄ±rözer, "KaÄŸÄ±t sorunu devam ederse, insanlarÄ±n kitap, dergi, gazete okuyamamalarÄ± ülkemizi karanlÄ±ÄŸa sürükleyecektir. Gazeteler, yayÄ±nevleri bir süre sonra iÅŸlevsiz hale gelecek, kimi gazeteler kepenk kapatmayÄ± düÅŸünecek, yayÄ±nevleri baskÄ± sayÄ±larÄ±nÄ± azaltacaktÄ±r. Kitap, gazete, dergi okumak lüks haline gelmemelidir, bu bir ihtiyaçtÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ÇakÄ±rözer, acil çözüm için bakanlÄ±klarÄ±n eÅŸgüdümlü çalÄ±ÅŸmasÄ±, yerli kaÄŸÄ±t üretimi için alt yapÄ± yatÄ±rÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±, basÄ±n ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektörünün desteklenmesi, sigorta primlerinin ertelenmesini istedi.

Tüm siyasilere çaÄŸrÄ±da bulunan ÇakÄ±rözer, basÄ±n emekçilerinin yanÄ±nda olmalarÄ±nÄ± istedi.

ÇakÄ±rözer, bugün "yazÄ±lÄ± basÄ±n, medya sektörü, yayÄ±ncÄ±lÄ±k ve matbaacÄ±larÄ±n ekonomik kriz ve kaÄŸÄ±t temini konusunda yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n tespiti için" Meclis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na araÅŸtÄ±rma önergesi sunacaklarÄ±nÄ± bildirdi. (AA)

KaÄŸÄ±t sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle okullara kitap gÃ¶nderilemeyecek mi?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 13:38

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