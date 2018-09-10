Giresun'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ: Evleri su bastÄ±

Giresunâ€™da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ã§ok sayÄ±da evi su bastÄ±. Belediye ekiplerinin su tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Giresun’da son 24 saattir aralÄ±klarla süren saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle çok sayÄ±da evi su bastÄ±. Giresun Belediye BaÅŸkanÄ± Kerim Aksu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada dün baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n gece etkisini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Özellikle Gaziler ve Teyyaredüzü mahallelerinde su baskÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Aksu, Meteoroloji yetkililerinden aldÄ±klarÄ± bilgiye göre kente son 24 saatte metrekareye 56 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n düÅŸtüÄŸüne dikkati çekti.

Aksu, ekiplerin yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± meydana gelen hasarlarÄ± gidermek için çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü de aktardÄ±:

“Ekiplerimiz gece ve gündüz su taÅŸkÄ±nÄ± olan yerlere anÄ±nda müdahale etmiÅŸlerdir. YaÅŸanan olumsuzluklarÄ±n nedeni ise inÅŸaat atÄ±klarÄ±, kum, çakÄ±l ve molozlardan kaynaklÄ±dÄ±r.” (Giresun/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 13:17

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