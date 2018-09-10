Hindistan'da 650 bin kiÅŸi sellerden etkilendi

Hindistan'Ä±n Odisha eyaletinde aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n neden olduÄŸu sellerden yaklaÅŸÄ±k 650 bin kiÅŸi etkilendi.

Hindistan'Ä±n Odisha eyaletinin 3 bölgesinde ÅŸiddetini artÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± seller yaklaÅŸÄ±k 650 bin kiÅŸiyi etkiledi.

Yerel medyanÄ±n Özel YardÄ±m Komisyonuna (SRC) dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlere göre, son bir haftada yaklaÅŸÄ±k bin köyün sular altÄ±nda olduÄŸu bölgelerde, 15 binden fazla kiÅŸi güvenli yerlere tahliye edilirken, tahliye çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

Hindistan'da bu yÄ±l muson mevsimindeki ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yol açtÄ±ÄŸÄ± kazalar ve sellerde bin 400'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:59

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