Sahil yolunda hafriyat kamyonu devrildi

Zeytinburnu Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi. BÃ¶lgede trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor.

Zeytinburnu Sahil Yolu'nda hafriyat kamyonu devrildi. SÄ±kÄ±ÅŸan sürücü itfaiye tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Bölgede trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor.

Zeytinburnu Sahilyolu BakÄ±rköy yönünde ilerleyen hafriyat kamyonu Samatya tüneline yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada damperi açÄ±ldÄ±. Sürücünün durumu farketmemesi üzerine üst geçide çarpar kamyon tünel içine devrildi. Saat 11.45 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen kazada sürücü yaralandÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri sÄ±kÄ±ÅŸan sürücüyü kurtararak saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim etti. Bölgede trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor. Kamyonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için olay yerine vinç bekleniyor. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 13:50

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