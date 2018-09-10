OrmanÄ± Ã§Ã¶p deposuna Ã§evirdiler

GÃ¼mÃ¼ÅŸhane KÃ¼rtÃ¼nâ€™de kÃ¶y yolu Ã¼zerinde orman giriÅŸine dÃ¶kÃ¼len Ã§Ã¶pler kÃ¶ylÃ¼leri isyan ettirdi.

GümüÅŸhane'nin Kürtün ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lot ve KÄ±rgeriÅŸ köylerine giden yol üzerinde, orman giriÅŸine geliÅŸi güzel çöp depolanmasÄ± tepkilere yol açtÄ±. Çöpler çevre kirliliÄŸi oluÅŸtururken, bölge halkÄ± çevreye yayÄ±lan kokudan rahatsÄ±zlÄ±k duyduklarÄ±nÄ± söyledi.

Kürtün ilçesinde, KÄ±zÄ±lot ve KÄ±rgeriÅŸ köyleri yol ayrÄ±mÄ±nda bulunan yamaca dökülen çöpler yöre halkÄ±nÄ± rahatsÄ±z etti. Yöre halkÄ±, belediye tarafÄ±ndan döküldüÄŸünü ifade etti. Dökülen çöplerden dolayÄ± bölgeye çok sayÄ±da köpeÄŸin gelmesi, KÄ±zÄ±lot ve KÄ±rgeriÅŸ köyünden yaya olarak Kürtün kent merkezine inmek isteyen vatandaÅŸlar için de tehdit oluÅŸturuyor. Ormana bÄ±rakÄ±lan çöplerin dere suyuna kadar ulaÅŸmasÄ±yla çevre kirliliÄŸi oluÅŸtuÄŸu ve köylerine kötü koku yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan yakÄ±nan vatandaÅŸlar, yetkililerin durumu çözmesini istedi.

'KÄ°M HESAP VERECEK'

KÄ±zÄ±lot MuhtarÄ± Ahmet Güldal, çöp dökülen alanda kötü koku oluÅŸtuÄŸunu belirterek, “Belediyemizin daha önce çöp döktüÄŸü farklÄ± yerler vardÄ±. Buralardan dolaylÄ± ÅŸekilde vazgeçerek gelip KÄ±zÄ±lot, KÄ±rgeriÅŸ köyü yol ayrÄ±mÄ±nda bulunan bölgeye çöp dökmeye baÅŸladÄ±. Biz bunu gidip kendisine söylediÄŸimizde ‘Evet dökerim, kendi yerim, sana ne’ dediler. Biz bu durumun yakÄ±ÅŸÄ±k almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledik ama hala buraya dökmeye devam etti. Buradan yaya geçen insanlar, çocuklar, yaÅŸlÄ±lar oluyor. Burada çöp olduÄŸu için köpekler birikti. AÅŸÄ±rÄ± koku yapmaya baÅŸladÄ±. Bu insanlarÄ±n baÅŸÄ±na bir ÅŸey gelirse kim hesap verecek? BÄ°MER’e yazÄ± yazdÄ±k, ÅŸikâyette bulunduk. Böyle bir durum var, bu çöpün aÅŸÄ±rÄ± derecede koktuÄŸunu, burada doÄŸaya zarar verildiÄŸini söyledik. Buraya gelen arkadaÅŸlar da kokudan hemen arabalarÄ±nÄ±n camÄ±nÄ± kapatÄ±yor” dedi.

YETKÄ°LÄ°LERDEN RÄ°CA ETTÄ°

Çöp dökülen ormanlÄ±k alanÄ±n eski hale getirilmesini isteyen Muhtar Güldal, “Bir süre sonra buraya dökmeyi bÄ±rakÄ±p baÅŸka bir yere dökmeye baÅŸladÄ±lar ama burayÄ± eski haline getirilmedi. Benim ricam baÅŸkanÄ±mÄ±zdan burayÄ± eski bulduÄŸu hale getirmesi. Çöpü tamamen toprakla kapatmasÄ± veya toparlamasÄ±, yeniden fidan dikilmesi. Acaba burasÄ± kendi tapulu yerine yakÄ±n bir yer olsaydÄ± bunu yapar mÄ±ydÄ±? Merkezi temizleyip de ormanÄ±n içine, komÅŸu köylere zarar verecek, koku verecek ÅŸekilde bÄ±rakmak çöpü temizlemek deÄŸildir. Bunun yolu, toparlanÄ±r en yakÄ±n arÄ±tma tesisleri neredeyse, oraya götürülür. Bu doÄŸaya iyilik yapmak demek deÄŸildir. Benim ricam baÅŸkanÄ±mÄ±zdan, bu çöpleri en yakÄ±n arÄ±tma tesisine götürmesi” diye konuÅŸtu.

'KOKU VE PÄ°SLÄ°K KÖYE GÄ°DÄ°YOR'

Köyde yaÅŸayan Hüsnü Gönülaçar, köyde öÄŸrencilerin olduÄŸunu, bu bölgeden yaya geçtiklerini ve köpeklerden korktuklarÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Buralarda çöpten dolayÄ± köpekler oluyor ve bizi rahatsÄ±z ediyor. Köyde öÄŸrencilerimiz var, buradan geçerken icabÄ±nda yaya gidebiliyorlar. Burada köpekten geçilmiyor. Çöpler burada yanÄ±yor, kokuyor. Kokusu, pisliÄŸi köye gidiyor. Bir ÅŸekilde biz burada rahatsÄ±z oluyoruz. Buraya gelen araba, yamaca park ediyor ve çöpü aÅŸaÄŸÄ±ya döküyor. Biz çöpün üzerinden geçmek zorunda kalÄ±yoruz. Ondan sonra kepçe geliyor, çöpü aÅŸaÄŸÄ±ya sürüklüyor. Biz bu çöpün buraya dökülmemesini istiyoruz. Biz bundan rahatsÄ±zÄ±z, köylü de rahatsÄ±z. Köylüler 'bugün dökmezler, yarÄ±n dökmezler' diye bekliyor. Buradaki poÅŸetleri rüzgâr, dereye kadar köye kadar uçuruyor.”

'KENDÄ°NÄ°ZE YER BULUN DEDÄ°LER'

Mustafa Güldal isimli vatandaÅŸ ise kötü koku nedeniyle insanlarÄ±n zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, " Köpekler burada insanlara saldÄ±rÄ±yorlar. Bu durumlardan dolayÄ± biz tepki gösterdik. YalnÄ±z belediye bize ambargo koydu. Köyümüzdeki çöpleri toplamÄ±yor, 'kendinize yer bulun' diyor. Köydeki çöplüklerimiz hep doldu, Kurban BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla bir takÄ±m atÄ±klar atÄ±ldÄ± çöp bidonlarÄ±na. Çöp bidonlarÄ± 15-20 gündür dolu. Mahalle içerisinde çöp kokusundan geçilmiyor. 'AlÄ±n' diyoruz, 'Yer bulun çöpleri alalÄ±m' diyorlar. Ne belediye çöplüÄŸüne döktürtüyor ne köylü kendisine çöplük bulabiliyor yani böyle bir durumla uÄŸraÅŸÄ±p duruyoruz" ifadesinde bulundu.

BAÅžKAN KANAT: ÇÖP YOK NAYLON POÅžET VAR

Kürtün Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Kanat ise bahse konu alana kendilerinin yanÄ± sÄ±ra, Ä°l Özel Ä°dare ve köylerdeki vatandaÅŸlarÄ±n da çöp bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, alanÄ±nÄ±n yine kendilerince temizlendiÄŸini iddia etti. Yerel seçimler öncesi kendilerinin itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Kanat, “Bizim o bölgede yol geniÅŸletme çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z sürüyor. Hafriyat döküyoruz. Söylenen bölgeye Ä°l Özel Ä°dare, biz ve köylüler de çöp döktü. SonrasÄ±nda biz belediye olarak Ä°ÅžKUR vasÄ±tasÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z elemanlarla o bölgeyi temizledik. Yerel seçim öncesi bu iddialar bizi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma söylemleridir. Bölgede ÅŸu an çöp yok. Sadece rüzgârla savrulan naylon poÅŸetler var” diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:36

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