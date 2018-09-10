SÃ¼per Lig ekiplerinin transferde tercihi yabancÄ±lar oldu

SÃ¼per Lig ekipleri yaz transfer dÃ¶neminde tercihini yabancÄ± oyunculardan yana kullanÄ±rken, yabancÄ±larÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 27.5 olmasÄ± dikkat Ã§ekti.

Gürkan DURAL

Süper Lig ekipleri, 2018/19 sezonu yaz transfer döneminde tercihini aÄŸÄ±rlÄ±kla yabancÄ±lardan yana kullandÄ±. 18 kulüp toplamda 157 oyuncuyu kadrosuna katarken, bunlarÄ±n 91'inin yabancÄ± olmasÄ± dikkat çekti. Yerli oyuncu transfer sayÄ±sÄ± ise yalnÄ±zca 66'da kalÄ±rken, transfer edilen yabancÄ±larÄ±n toplam yaÅŸ ortalamalarÄ±nÄ±n 27.5 olmasÄ±, kulüplerin transferde deneyimli isimlere yöneldiÄŸini ortaya koydu.

FENERBAHÇE GENÇLERE YÖNELDÄ°

Bu noktada 5 ve üzeri transfer gerçekleÅŸtiren ekipler arasÄ±nda en genç isimlere yönelen kulüp Fenerbahçe oldu. SarÄ± lacivertliler, 6 yabancÄ±yÄ± kadrosuna katarken bu oyuncularÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ± ise 25.5 oldu.

Genele bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise yalnÄ±zca 2 yabancÄ± oyuncu transferiyle bu dönemi kapatan Medipol BaÅŸakÅŸehir, 24 yaÅŸ ortalamasÄ±yla en genç yabancÄ± oyuncu transferleri yapan kulüp konumunda. Kadrosunu 4 yabancÄ± ile yenileyen Aytemiz Alanyaspor da bu transferlerin yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n 32'yi bulmasÄ± nedeniyle en yaÅŸlÄ± yabancÄ±larÄ± tercih eden kulüp oldu.

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LÄ°GE YENÄ° ÇIKANLAR EN FAZLA TRANSFERÄ° YAPTI

Yaz transfer döneminde dikkat çeken bir baÅŸka nokta ise Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerin kadrosunu sil baÅŸtan yenilemeleri oldu. MKE Ankaragücü ile BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor 15'er oyuncu transferi yaptÄ±. Lige 1 sezonluk aranÄ±n ardÄ±ndan yeniden dönen Çaykur Rizespor da 13 transfer gerçekleÅŸtirdi. Söz konusu takÄ±mlarÄ±n ise tercihleri yine yabancÄ± oldu. MKE Ankaragücü 11, BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor ise 9'ar yabancÄ±yÄ± kadrosuna kattÄ±.

5 BÜYÜKLERÄ°N DE TERCÄ°HÄ° YABANCI

Süper Lig'de ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan 5 takÄ±m da transferlerinin önemli bölümünü yabancÄ±lara ayÄ±rdÄ±. Galatasaray'Ä±n 6 transferinden 3'ü, Fenerbahçe'nin 11 transferinden 6'sÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 7 transferinden 4'ü, Trabzonspor'un 7 transferinden 5'i ve Bursaspor'un da 12 transferinden 8'i yabancÄ± oyuncular oldu. (Bursa/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:34

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