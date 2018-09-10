ErtuÄŸrul SaÄŸlam: YabancÄ± sayÄ±sÄ± deÄŸil altyapÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±

Kayserispor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ ErtuÄŸrul SaÄŸlam, yabancÄ± oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine dair tartÄ±ÅŸmalara dair konuÅŸtu.

Kayserispor Teknik Direktörü ErtuÄŸrul SaÄŸlam, yabancÄ± oyuncu sayÄ±sÄ± ile ilgili tartÄ±ÅŸmalara dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “YabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaktan ziyade bence altyapÄ±yla alakalÄ± gerekli organizasyonu ve çabayÄ± ortaya koymak lazÄ±m” dedi.

YabancÄ± oyuncu sayÄ±sÄ±nÄ±n kadroda bulunan rakam olarak deÄŸerlendirilmemesi gerektiÄŸini dile getiren ErtuÄŸrul SaÄŸlam, “Önce takÄ±mlarÄ±mÄ±z neden daha fazla yabancÄ± oyuncu oynatÄ±yor daha az yerli oyuncuya takÄ±mlarÄ±nda yer veriyor bunu araÅŸtÄ±rmak lazÄ±m. Neden biz oyuncu yetiÅŸtiremiyoruz? TakÄ±mlarÄ±mÄ±za daha fazla yerli oyuncu neden koyamÄ±yoruz? Bunu incelememiz gerekiyor. Benim bununla ilgili ortaya koyduÄŸum bir gerçek var ki; bizler ülke olarak maalesef altyapÄ±ya gerekli ilgiyi göstermiyoruz. DevamlÄ± aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±p farklÄ± sonuçlar bekliyoruz. AkÄ±llÄ± insanlarÄ±n yapacaÄŸÄ± bir iÅŸ deÄŸil. Oyuncu yetiÅŸtirmek için önce bir organizasyon gerçekleÅŸtireceksin. Oraya yatÄ±rÄ±m yapacaksÄ±n. SonrasÄ±nda isteyeceksin. OlmadÄ±ÄŸÄ± zamanda tekrar bir düÅŸüneceksin” ifadelerini kullandÄ±.

‘YATIRIM YAPMAYANLAR KENDÄ°NÄ° SORGULASIN’

AltyapÄ±sÄ±na yatÄ±rÄ±m yapÄ±p, gerekli planlamayÄ± ortaya koyan her kulübün karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren SaÄŸlam ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bunun örneÄŸini AltÄ±nordu, Bursaspor, GençlerbirliÄŸi ve Trabzonspor gösteriyor. AltyapÄ±sÄ±na yatÄ±rÄ±m yapÄ±p da bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almayan kulüp yok. Yapmayanlar da kendilerini sorgulasÄ±nlar. Bu yabancÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaktan ziyade bence altyapÄ±yla alakalÄ± gerekli organizasyonu ve çabayÄ± ortaya koymak lazÄ±m. Ondan sonra bakalÄ±m yabancÄ± sayÄ±sÄ± kendiliÄŸinden azalÄ±yor mu? AzalmÄ±yor mu?” (Kayseri/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:28

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