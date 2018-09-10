Maden iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s devrildi: 9 iÅŸÃ§i yaralÄ±

Zonguldak Devrekâ€™te, maden iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 9 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

Zonguldak’Ä±n Devrek ilçesine baÄŸlÄ± ÇaydeÄŸirmeni beldesinde maden iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan iÅŸçi servisi devrildi. Türkiye TaÅŸkömürü Kurumu'na ait bir maden ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve mesaileri biten iÅŸçileri taÅŸÄ±yan 67 LB 825 plakalÄ± otobüs, saÄŸanak nedeniyle kayganlaÅŸan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sorasÄ± bölgeye çok sayÄ±da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Devrilen otobüsteki yaralÄ± madenciler, yoldan geçen diÄŸer sürücülerin yardÄ±mlarÄ±yla araçtan çÄ±kartÄ±ldÄ±. Kazada Veysel T., Siyami T., Erdal K., Ruhi K., Bahattin Ä°., Ä°sa D., Fahri G., Sefer D. ve ÅžendoÄŸan K. yaralandÄ±. Maden iÅŸçileri olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan Devrek Devlet Hastanesi ve Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenilirken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 12:22

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