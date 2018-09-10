CHPâ€™li Beko: Meslek HastalÄ±klarÄ± Hastanesi neden kapatÄ±lÄ±yor?

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, Ä°stanbul Meslek HastalÄ±klarÄ± Hastanesinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°stanbul Meslek HastalÄ±klarÄ± Hastanesinin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± Meclis gündemine taÅŸÄ±yan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, “Ä°ÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan kaynaklÄ± hastalÄ±klarÄ± sürekli artarken ve birçok ilde yenilerinin açÄ±lmasÄ± konusunda talepler varken yÄ±llardÄ±r hizmet veren hastane hangi gerekçe ile kapatÄ±lÄ±yor?” diye SaÄŸlÄ±k BakanÄ±na sordu.

Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili çok önemli bir konuya dikkat çeken ve bu konuyu TBMM gündemine taÅŸÄ±yan CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, “Yenilerinin açÄ±lmasÄ± gerekirken zaten sayÄ±sÄ± ülke genelinde üç tane olan ve yÄ±lda 600 bin iÅŸçinin tedavi gördüÄŸü Meslek HastalÄ±klarÄ± Hastanelerinden Ä°stanbul’dakinin kapatÄ±lmasÄ± çok vahim bir saÄŸlÄ±k skandalÄ±. Çünkü iÅŸçiler çalÄ±ÅŸÄ±rken kullandÄ±klarÄ± iÅŸ aletlerinin, kullanÄ±lan ham maddenin, ham maddenin dönüÅŸmesi sürecinde ortaya çÄ±kan gaz, toz, gürültü gibi etkenlerin tehdidi altÄ±nda kalÄ±yor. Uzun çalÄ±ÅŸma saatleri ve içinde bulunulan çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± da benzer bir biçimde iÅŸçinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürekli olarak olumsuz etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle de yapÄ±lan iÅŸle saÄŸlÄ±k arasÄ±nda doÄŸrudan bir iliÅŸki olduÄŸu gerçeÄŸi göz ardÄ± edilmemelidir. Ä°ÅŸçinin meslek hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanÄ±nca bir taraftan da iÅŸveren tarafÄ±ndan iÅŸten atÄ±lmakla tehdit edildiÄŸi gerçeÄŸini unutmadan onlarÄ±n en azÄ±ndan hastalandÄ±klarÄ±nda devlet olarak yanlarÄ±nda olmak en büyük sorumluluktur. Ülkemizde faaliyet göstermekte olan Ankara, Zonguldak ve Ä°stanbul'daki meslek hastalÄ±klarÄ± hastanelerinde iÅŸçilerin tedavileri yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktayken, Temmuz 2018’de Ä°stanbul Meslek HastalÄ±klarÄ± Hastanesi kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

YENÄ°LERÄ°NÄ°N AÇILMASI GEREKÄ°RKEN…

SaÄŸlÄ±k BakanÄ±nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi soru önergesinde “Ä°stanbul Meslek HastalÄ±klarÄ± Hastanesi hangi gerekçe ile kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?” sorusuna yanÄ±t isteyen CHP’li Beko, Kocaeli, DiyarbakÄ±r ve milyonlarca iÅŸçinin istihdam edildiÄŸi Ege Bölgesinin bir bileÅŸeni olan Ä°zmir de dahil birçok ilde yenilerinin açÄ±lmasÄ± konusunda talepler bulunmaktayken hangi gerekçeyle bu kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kapatÄ±lan hastanede görev yapmakta olan uzman personel kadrosunun durumunu, yÄ±lda en az 600 bin kiÅŸinin tedavi gördüÄŸü bu hastanelerde yeterli uzman personel istihdamÄ±nÄ±n yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hangi tÄ±p fakültelerinde meslek hastalÄ±klarÄ±nÄ±n tanÄ± ve tedavisi için eÄŸitim verildiÄŸini, ülkemizde meslek hastalÄ±ÄŸÄ±- iÅŸ kazasÄ± oranÄ±nÄ±n istatistiksel verisini ve bu tespitin hangi verilere dayanÄ±larak, hangi uzmanlar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 11:45

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