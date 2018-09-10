Ã‡iftlik Bank'Ä±n finans mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu iddia edilen kiÅŸi tutuklandÄ±

Ã‡iftlik Bank soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, sistemin finans mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu iddia edilen bir kiÅŸi tutuklandÄ±.

Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, sistemin finans müdürü olduÄŸu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandÄ±.

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucularÄ± hakkÄ±nda "suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "biliÅŸim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "suçtan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama" suçlarÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma sürüyor.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ÅŸüphelilerden Koray Hasgül, soruÅŸturma savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gelerek teslim oldu.

Åžüpheli Hasgül, savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi nöbetçi hakimlikçe tutuklandÄ±.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan ÅŸüpheli sayÄ±sÄ± 9'a yükseldi.

Öte yandan, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n maÄŸdurlarÄ±n söz konusu sisteme ne kadar para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmek amacÄ±yla çalÄ±ÅŸmalara devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 11:20

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