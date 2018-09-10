Yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim dÃ¶neminde birinci, beÅŸinci ve dokuzuncu sÄ±nÄ±fa baÅŸlayan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in okula uyum haftasÄ± baÅŸladÄ±.

Yeni eÄŸitim öÄŸretim döneminde okul öncesi, birinci, beÅŸinci ve dokuzuncu sÄ±nÄ±fa baÅŸlayan öÄŸrenciler için okula uyum haftasÄ± baÅŸladÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) uygulanan okula uyum haftasÄ±, "ÖÄŸrencilerin okul kaygÄ±larÄ±nÄ± gidermek ve okul ortamÄ±nÄ± sevdirmek, öÄŸrenme ortamÄ±nÄ±, öÄŸretmen ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± tanÄ±malarÄ±nÄ± saÄŸlamak" amacÄ±yla 2006-2007 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±ndan bu yana sürüyor.

Bu kapsamda okula uyum haftasÄ±nda "çocuk-aile-öÄŸretmen tanÄ±ÅŸma", "okul ve eÄŸitim ortamÄ±nÄ± tanÄ±ma", "arkadaÅŸlarla oyun oynayarak kaynaÅŸma" gibi etkinlikler düzenlenecek.

Bugün baÅŸlayan uyum haftasÄ±, 14 Eylül Cuma sona erecek. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 10:50

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