Yeni Zelanda yakÄ±nlarÄ±nda 6.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Yeni Zelanda'da Auckland'Ä±n 775 km kuzeydoÄŸusundaki Kermadec AdalarÄ±'nda 6.9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

ABD Amerika Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, deprem Auckland’Ä±n 775 kilometre kuzeydoÄŸusunda yer alan Kermadec AdalarÄ± yakÄ±nlarÄ±nda okyanusun 111 kilometre derinliÄŸinde kaydedildi.

Depremin ardÄ±ndan Pasifik Tsunami UyarÄ± Merkezi, Pasifik bölgesinde herhangi ülkeyi etkileyecek tsunami beklemediklerini bildirdi.

Öte yandan Solomon AdalarÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bugün meydana gelen 6.5 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan da tsunami uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ ve herhangi bir hasar bildirilmemiÅŸti.

Pasifik Okyanusu’ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon AdalarÄ±’nÄ±n da üzerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± “AteÅŸ Çemberi” olarak adlandÄ±rÄ±lan sismik fay hattÄ±nda yer alan ülkeler, yanardaÄŸ patlamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sÄ±k yaÅŸanan depremlerle de karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 10:38

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