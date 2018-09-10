Ankara ValiliÄŸi: Mamak'ta ÅŸarbon vakasÄ±na rastlanmadÄ±

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Mamak ilÃ§esinde ÅŸarbon vakasÄ±na rastlanmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ankara ValiliÄŸi, Mamak ilçesinde hayvanlarda ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±na rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Åžarbon vakalarÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada "BazÄ± basÄ±n ve yayÄ±n organlarÄ± ile sosyal medya hesaplarÄ±nda, Mamak ilçesinde ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dair kaynaÄŸÄ± belli olmayan iddialar yer almaktadÄ±r. YapÄ±lan incelemede, 09 Eylül 2018 tarihi itibariyle, Mamak ilçemizde herhangi bir ÅŸarbon vakasÄ±na ve bulgusuna rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca yetkili birimlerimize bu yönde bir baÅŸvuru yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. DiÄŸer taraftan, saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± ile yapÄ±lan görüÅŸmelerde, hastanelere ÅŸarbon ÅŸikâyeti ile yapÄ±lan herhangi bir baÅŸvuru da bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 EylÃ¼l 2018 09:40

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